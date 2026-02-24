بيىل ەلدە قانداي جاڭا كاسىپورىندار ىسكە قوسىلادى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلى ونەركاسىپ سالاسىندا 200 جوبا ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا 190 جاڭا ونەركاسىپتىك نىسان ىسكە قوسىلدى، ال 2026 -جىلى 19,4 مىڭعا جۋىق تۇراقتى جۇمىس ورنىن قۇرۋمەن 200 جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانعان، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
بۇل تۇرعىدا وڭدەۋ ونەركاسىبىندە 186 جوبا بار. ونىڭ ىشىندە: حيميا ونەركاسىبى - 21؛ ماشينا جاساۋ - 5؛ قارا مەتاللۋرگيا - 2؛ تاماق ونەركاسىبى - 13؛ قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندىرۋ - 28؛ ءتۇستى مەتاللۋرگيا -39؛ مۇناي- گاز حيمياسى - 9؛ رەزەڭكە جانە پلاستماسسا بۇيىمدارىن ءوندىرۋ - 16؛ جيھاز ونەركاسىبى - 7؛ اعاش وڭدەۋ ونەركاسىبى - 4؛ قاعاز ونەركاسىبى - 11؛ جەڭىل ونەركاسىپ - 9؛ فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبى - 1.
قالعان سالالاردا 14 جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ەسكەرىلگەن: ەنەرگەتيكادا - 6، تاۋ- كەن ونەركاسىبىندە - 5، سونداي-اق قالدىقتاردى جيناۋ، وڭدەۋ جانە جويۋ باعىتىندا 3 جوبا قامتىلعان.
بۇعان دەيىن ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى وسىمگە قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن ەدى.