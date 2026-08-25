بيىل ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى بويىنشا ناقتى شەشىم بولادى
استانا. KAZINFORM - قازىر ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى سالىناتىن وڭىرلەر زەرتتەلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ايتتى.
بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قازاقستاندا ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جوسپارىنا قاتىستى سۇراق قويىلدى.
- وسى سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرەمىن. اتاپ ايتقاندا، ءتورتىنشى زاۋىت ىسكە اسىرىلادى. قازىرگى تاڭدا تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەلەر پىسىقتالىپ جاتىر. اسىرەسە، «سامۇرىق-قازىنا» قورى وسى باعىتتا جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىر. وسى جىلدىڭ اياعىنا دەيىن ناقتى شەشىم قابىلدانادى، - دەدى ە. اقكەنجەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر زاۋىت سالىناتىن ورىندى تاڭداۋعا قاتىستى تالقىلاۋ ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۇرعىدا ماڭعىستاۋ، اتىراۋ، ۇلىتاۋ وبلىستارىنداعى، سونداي-اق ەلدىڭ وڭتۇستىك وڭىرىندەگى الاڭدار زەرتتەلىپ جاتىر.
- بۇل باعىتتا ەلەكتر ەنەرگياسى مەن سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ كوزدەرى، سونداي-اق باسقا قاجەتتىلىكتەردىڭ ءبارى نازارعا الىنادى. نەگىزى، وسى جوبانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 3 نەمەسە 4 جىل كەرەك. تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە جانە جوبالىق قۇجاتتامالاردى، قۇرىلىس جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى ەسكەرە وتىرىپ، 4 جىلدىڭ شاماسىندا ىسكە اسىرىلادى، - دەدى مينيستر.
بۇعان دەيىن ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋعا 10 ميلليارد دوللار جۇمسالۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلعان ەدى.