KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بيىل ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى بويىنشا ناقتى شەشىم بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازىر ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى سالىناتىن وڭىرلەر زەرتتەلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ايتتى.

    Қазақстан мұнай өнімдерінің экспортын екі есе арттырмақ
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا قازاقستاندا ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جوسپارىنا قاتىستى سۇراق قويىلدى.

    - وسى سۇراققا ناقتى جاۋاپ بەرەمىن. اتاپ ايتقاندا، ءتورتىنشى زاۋىت ىسكە اسىرىلادى. قازىرگى تاڭدا تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەلەر پىسىقتالىپ جاتىر. اسىرەسە، «سامۇرىق-قازىنا» قورى وسى باعىتتا جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىر. وسى جىلدىڭ اياعىنا دەيىن ناقتى شەشىم قابىلدانادى، - دەدى ە. اقكەنجەنوۆ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر زاۋىت سالىناتىن ورىندى تاڭداۋعا قاتىستى تالقىلاۋ ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۇرعىدا ماڭعىستاۋ، اتىراۋ، ۇلىتاۋ وبلىستارىنداعى، سونداي-اق ەلدىڭ وڭتۇستىك وڭىرىندەگى الاڭدار زەرتتەلىپ جاتىر.

    - بۇل باعىتتا ەلەكتر ەنەرگياسى مەن سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ كوزدەرى، سونداي-اق باسقا قاجەتتىلىكتەردىڭ ءبارى نازارعا الىنادى. نەگىزى، وسى جوبانى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن 3 نەمەسە 4 جىل كەرەك. تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمە جانە جوبالىق قۇجاتتامالاردى، قۇرىلىس جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى ەسكەرە وتىرىپ، 4 جىلدىڭ شاماسىندا ىسكە اسىرىلادى، - دەدى مينيستر.

    بۇعان دەيىن ءتورتىنشى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋعا 10 ميلليارد دوللار جۇمسالۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلعان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور