بيىل 22 جەكەمەنشىك مەكتەپ ليسەنزياسىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق كوممۋنيكاسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگتە وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ ءبىلىم سالاسى ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ كوميتەتى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ريشات رامازانوۆ جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە جۇرگىزىلىپ جاتقان باقىلاۋ شارالارى تۋرالى ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى جىلدارى جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە قاتىستى ليسەنزيادان ايىرۋ جاعدايلارىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى.
- بيىلدىڭ وزىندە 22 جەكەمەنشىك مەكتەپ ليسەنزياسىنان ايىرىلدى. نەگىزگى سەبەپتەرى - ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن ورىنداماۋ جانە ءبىلىم سالاسىنداعى زاڭنامالىق تالاپتارعا سايكەس كەلمەۋ، - دەپ جاۋاپ بەردى ريشات رامازانوۆ جۋرناليستەر سۇراعىنا.
ول سونداي-اق ءبىرقاتار ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنا قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 463 جانە 464-باپتارى بويىنشا ىستەر قوزعالىپ، ماتەريالداردىڭ سوتقا جولدانعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋ جۇيەسى جاڭارتىلىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋ بويىنشا انىقتالعان زاڭبۇزۋشىلىقتار 13 ميلليارد تەڭگەدەن استى.
قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى داۋرەن تەمىربەكوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگتە جاڭا قارجىلاندىرۋ تەتىگى مەن جۇرگىزىلگەن اۋديت ناتيجەلەرىنە توقتالدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ىشكى مەملەكەتتىك اۋديت كوميتەتى بۇرىنعى كەزەڭدەر بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، 2026 -جىلدىڭ ساۋىرىندە اياقتالعان اۋديت قورىتىندىسى بويىنشا 13 ميلليارد تەڭگەدەن استام سوماعا زاڭبۇزۋشىلىقتار انىقتالعان.
ۆيسە-مينيستر زاڭبۇزۋشىلىقتاردىڭ نەگىزگى باعىتتارىن اتاپ ءوتىپ، قابىلدانىپ جاتقان شارالارعا توقتالدى.
ءبىرىنشى ماسەلە - بۇرىنعى جۇيەدە وڭىرلەردىڭ ناقتى قاجەتتىلىگى ەسكەرىلمەگەنى.
- جەكەمەنشىك مەكتەپتەردىڭ دامۋى جاساندى تۇردە بۇرمالانىپ، باستاۋىش بۋىنعا باعىتتالعان. ءاربىر ءۇشىنشى مەكتەپ تەك 1-4 -سىنىپ وقۋشىلارىنا ارنالعان فورماتتا اشىلعان، - دەدى ول.
ونىڭ دەرەگىنشە، سونىڭ سالدارىنان 2024 -جىلى وقۋشى ورىندارىنىڭ تاپشىلىعى جوق 7 وڭىرگە، سونىڭ ىشىندە اقمولا، باتىس قازاقستان، قاراعاندى جانە وزگە وبلىستارعا 1,8 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجى بولىنگەن.
ۆيتسە-مينيستر جاڭا پيلوتتىق تەتىك اياسىندا مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورنالاستىرۋ وكىلەتتىگى جەرگىلىكتى ءبىلىم باسقارمالارىنا بەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- جوعارىدا ايتقانىمداي، مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورنالاستىرۋ وكىلەتتىگى ءبىلىم باسقارمالارىنا بەرىلۋىنە بايلانىستى، پيلوتتىق جوبادا وقۋشى ورىندارىنا قاجەتتىلىكتى تىكەلەي جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ انىقتاۋى ناقتى كوزدەلگەن. ەگەر مەملەكەتتىك مەكتەپتەردە ورىن پروفيتسيتى بايقالسا، اكىمدىكتىڭ جەكەمەنشىك مەكتەپپەن شارت جاساسپاۋعا قۇقىعى بار. بۇدان بىلاي قاجەتتىلىك جوق وڭىرلەرگە بيۋدجەت اقشاسى بەرىلمەيدى، - دەدى داۋرەن تەمىربەكوۆ.
ەكىنشى ماسەلە - وقۋشىلار كونتينگەنتىن جاساندى تۇردە ۇلعايتۋ فاكتىلەرى.
- وقۋشىلار كونتينگەنتىن 261 ميلليون تەڭگەگە جاساندى تۇردە اسىرا كورسەتۋ فاكتىسى انىقتالدى - 41 مەكتەپتە 1200-دەن استام وقۋشى «قوسىپ جازىلعان»، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
مىسال رەتىندە الماتى وبلىسىندا ءبىر مەكتەپتە 90 وقۋشى ارتىق ەسەپكە الىنىپ، 29,4 ميلليون تەڭگە زالال كەلتىرىلگەنى، ال استانا قالاسىندا ءبىر مەكتەپتە 75 وقۋشى ارتىق كورسەتىلىپ، 18 ميلليون تەڭگە شىعىن انىقتالعانى ايتىلدى.
سونىمەن قاتار بالالاردىڭ ءبىر وقۋ جىلىندا 12 رەتكە دەيىن نەگىزسىز اۋىسۋ جاعدايلارى تىركەلگەن.
- دەرەكتەردى تولىق سيفرلاندىرۋ جۇرگىزىلىپ، «e-Qazyna» جۇيەسىنىڭ ۇلگەرىمدى ەسەپكە الۋ جۇيەلەرىمەن جانە باسقا دا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ دەرەكقورلارىمەن اۆتوماتتى ينتەگراسيالاۋ قامتاماسىز ەتىلدى، - دەدى ول.
ۆيسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەندى وقۋشىلار كونتينگەنتىن تەكسەرۋ ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جۇرگىزىلەدى.
- ادامي فاكتور مەن قولمەن قوسىپ جازۋ مۇمكىندىگى تەحنيكالىق تۇرعىدان تولىق جويىلدى، - دەپ تۇيىندەدى ول.
ايتا كەتەيىك، جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋ جۇيەسى جاڭارتىلىپ جاتىر.