ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:27, 08 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    بىرنەشە جۇمىستى قاتار الىپ جۇرۋگە تىيىم سالىنۋى مۇمكىن بە - مينيستر جاۋابى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارىنا 2-3 جەردە جۇمىس ىستەۋگە تىيىم سالىنا ما؟ بۇل ساۋالعا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا جاۋاپ بەردى.

    Светлана Жакупова
    Фото: primeminister.kz

    - جوق، ارينە، تىيىم سالىنبايدى. ەڭبەك ادامى ءارقاشان باعالانادى، ەگەر ادام جۇمىس ىستەۋگە تىرىسسا، وعان ەشقانداي شەكتەۋ قويىلمايدى، - دەپ قىسقا قايىردى سۆەتلانا جاقىپوۆا پرەزيدەنتتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرە تۇرىپ.

    بۇگىن پرەزيدەنت قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا جۇمىسشى ماماندىقتارىنا قۇرمەتتى ارتتىرۋ نەگىزگى مىندەتتىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتقان بولاتىن.

    ايتا كەتەيىك، حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋ باعىتىندا اۋدان جانە قالا اكىمدەرىنىڭ KPI جۇيەسى ەنگىزىلەدى.

    سونداي-اق ەلىمىزدە قاي سالادا جۇمىس تابۋ وڭاي نەمەسە قيىن ەكەنىن جازعان ەدىك.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
