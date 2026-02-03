بيۋدجەت ەسەبىنەن شەتەلدىكتەردى الەۋمەتتىك قورعاۋ توقتاتىلماق - جاڭا كونستيتۋتسيا
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا كەلگەن شەتەلدىكتەردىڭ الەۋمەتتىك تولەمدەرىن بيۋدجەت ەسەبىنەن وتەۋ توقتاتىلادى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى، كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسياسىنىڭ مۇشەسى مۇرات ابەنوۆ كوميسسيانىڭ جەتىنشى وتىرىسىندا ايتتى.
ءوز سوزىندە دەپۋتات بۇل ماسەلەنى ەل ازاماتتارى كوپتەن بەرى كوتەرىپ جۇرگەنىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ كونستيتۋتسيادا ەلىمىزگە كەلگەن شەتەلدىكتەردىڭ الەۋمەتتىك جانە ءارتۇرلى قۇقىقتارى ءبىزدىڭ ازاماتتارمەن بىردەي دەپ جازىلعان. سوندا شەتەلدەن كەلگەن ازاماتتار ءبىزدىڭ مەديتسينانى، ءبىزدىڭ ءبىلىم سالاسىن، بارلىق الەۋمەتتىك كومەكتەردى الۋىنا قۇقىلى. ول كونستيتۋتسيادا جازىلعان. الداعى ۋاقىتتا بۇل دا وزگەرەدى، - دەدى م. ابەنوۆ ەلوردادا كونستيتۋتسيالىق سوت عيماراتىندا.
ەندى تەك قانا حالىقارالىق كەلىسىم ارقىلى قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قۇقىقتارىن تولىققاندى قورعايتىن مەملەكەتتىڭ عانا ازاماتتارىنا قولداۋ كورسەتىلمەك.
- قازىر كوپ جاعدايدا شەتەلدىكتەردىڭ مەديتسيناسىن، ءبىلىم سالاسىنا قاتىستى شىعىنداردى ءوز بيۋدجەتىمىزدەن تولەپ جاتىرمىز. جىل سايىن ەلىمىزگە ميلليونداعان ادامدار كەلەدى. ءبىراق ءبىزدىڭ بيۋدجەتىمىز شەكسىز ەمەس. سول سەبەپتى بۇل ازاماتتار تالابىنان تۋعان ءادىل شەشىم دەپ ويلايمىز. بۇل كونستيتۋتسيالىق رەتتەۋدىڭ ماقساتى - نەگىزگى كونستيتۋتسيالىق قۇندىلىقتاردىڭ تۇراقتىلىعىن، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتىق كەپىلدىكتەرىن، سونداي-اق زاڭنامالاردىڭ ۇيلەسىمدىلىگى مەن ادىلەتتىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
بۇعان دەيىن مۇرات ابەنوۆ قازاقستان راتيفيكاتسيالاعان حالىقارالىق كەلىسىمدەردەن كونستيتۋتسيا باسىم تۇراتىنىن، ءبىرىنشى كەزەكتە اتا زاڭ باپتارى قولدانىلاتىنىن ايتقان ەدى.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى