بيداي مەن جۇگەرى وڭدەۋ سالاسىنا 2,6 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلادى
استانا. KAZINFORM - 2028 -جىلعا دەيىن جىلىنا 4,8 ميلليون توننا بيداي مەن جۇگەرى وڭدەيتىن 5 ءىرى جوبا ىسكە قوسىلادى. بۇل تۋرالى جىل قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى.
- ءوسىمنىڭ ەداۋىر بولىگىن ۇن جانە ماي وڭدەۋ ونەركاسىبى قامتاماسىز ەتىپ وتىر. بيىل جالپى قۇنى 108,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 40 جوبانى ىسكە اسىرۋ قولعا الىندى. بۇگىنگى تاڭدا ونىڭ ىشىندە 66,2 ميلليارد تەڭگەگە 29 جوبا پايدالانۋعا بەرىلدى. ىسكە قوسىلعان جوبالار مايلى داقىلداردى، ەتتى، جەمىستەردى، ءجۇندى قايتا وڭدەۋدى، قۇراما جەم ءوندىرىسىن جانە باسقا دا باعىتتاردى قامتيدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، قايتا وڭدەۋ سالاسى اگروونەركاسىپتىك كەشەنگە ينۆەستيتسيا تارتۋ بويىنشا كوشباسشى باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا، اسىرەسە استىقتى تەرەڭدەتە وڭدەۋ سەگمەنتىندە ءىرى جوبالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. جالپى العاندا، قازاقستان جىل سايىن 5 ميلليون توننادان استام استىقتى وڭدەيدى. ونىڭ ىشىندە 510 مىڭ تونناسى تەرەڭ وڭدەۋگە جىبەرىلەدى. بۇگىندە كراحمال، گليۋتەن، مەلاسسا، بيوەتانول جانە وزگە دە ونىمدەر شىعاراتىن 3 تەرەڭ وڭدەيتىن كاسىپورىن جۇمىس ىستەيدى. 2028 -جىلعا دەيىن جىلىنا 4,8 ميلليون توننا بيداي مەن جۇگەرىنى وڭدەيتىن 5 ءىرى جوبانى ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. سالاعا تارتىلاتىن ينۆەستيتسيا كولەمى 2,6 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرايدى، 3,3 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى. ءونىم اسسورتيمەنتى امينقىشقىلدارى، سيروپتار، دارۋمەندەر جانە وزگە دە جوعارى قوسىلعان قۇندى ونىمدەر ەسەبىنەن كەڭەيتىلەدى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
بۇعان دەيىن ايداربەك ساپاروۆ اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىندا ىسكە قوسىلاتىن ءىرى جوبالاردى اتاعان ەدى.