بەيبىتشىلىك كەڭەسى كوپجاقتى كۇش-جىگەردىڭ الەۋەتىن ارتتىراتىن، زامان تالابىنا ساي ۇيىم - پرەزيدەنت
ۆاشينگتون. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسى سامميتكە قاتىسۋشىلارعا ءىلتيپات ءبىلدىرىپ، وسى تاريحي ءىس-شارانى ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا العىس ايتتى.
— دونالد ترامپ اتىنداعى بەيبىتشىلىك ينستيتۋتىندا ءوتىپ جاتقان كەزدەسۋىمىز باتىل ءارى پراگماتيكالىق ارەكەتتەر شەشۋشى ءرول اتقاراتىن كەزەڭمەن تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر. شىن مانىندە، بۇل — ءسوز كۇيىندە قالاتىن قارار قابىلدايتىن كونفەرەنسيا ەمەس، كەرىسىنشە، ناقتى ءارى ماقساتتى شارالار ارقىلى ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىك ورناتۋعا ۇلەس قوساتىن جيىن. پرەزيدەنت مىرزا، ءسىزدىڭ جاھانداعى بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى ىلگەرىلەتۋدى كوزدەيتىن ايقىن مۇراتىڭىز بەن كورەگەن قادامدارىڭىز ەلىمىزدىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قوسىلۋىنا تۇرتكى بولدى، — دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقاەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسى كوپجاقتى كۇش-جىگەردىڭ الەۋەتىن ارتتىراتىن، زامان تالابىنا ساي ۇيىم دەپ سانايدى.
— الەمدە مۇنداي باستاما كوتەرىلگەن جوق. راسىندا، بۇل بۇرىن-سوڭدى بولماعان بەتبۇرىس. ويتكەنى بىرگە كۇش-جىگەر جۇمىلدىرۋدىڭ ارقاسىندا «جاسامپازدىق ارقىلى بەيبىتشىلىك» اتتى جاڭاشىل تۇجىرىمدامانى نەمەسە جوبانى ىسكە اسىرۋعا بارلىق مۇمكىندىك بار. سوندىقتان، پرەزيدەنت مىرزا، ءسىزدىڭ ناقتى ءىس-ارەكەت قانا بەيبىتشىلىككە بەرىك نەگىز قالايدى دەگەن ۇستانىمىڭىزدى تولىق قۇپتايمىن، — دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىنا قاتىسىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.