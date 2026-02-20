بەيبىتشىلىك كەڭەسى: گازانىڭ دامۋى مەن ينفراقۇرىلىمىن قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارى تانىستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - جوعارى دەڭگەيدەگى ءىس-شارا بارىسىندا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ اتقارۋشى ورگاندارىنىڭ مۇشەلەرى بايانداما جاسادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىنعا قاتىسۋشىلارعا گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋ، سونىڭ ىشىندە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە حالىقارالىق قارجىلاندىرۋ جوسپارى تانىستىرىلدى.
جوعارعى اتقارۋشى كەڭەستىڭ مۇشەسى دجارەد كۋشنەر گازانى دامىتۋعا ارنالعان باس جوسپار تۋرالى مالىمەت بەرىپ، ايماق تۇرمىس- تىرشىلىككە جانە ەكونوميكالىق ورلەۋگە قولايلى جاعداي جاسايتىن زاماناۋي كەڭىستىككە اينالۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
دۇنيەجۇزىلىك بانك ءتوراعاسى ادجاي بانگا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قارجى مەحانيزمدەرى اشىقتىققا جانە قارجىنى ناقتى ماقساتتارعا ءبولۋ قاعيداتتارىنا نەگىزدەلەتىنىن جەتكىزدى.
ال حالىقارالىق تۇراقتاندىرۋ كۇشتەرىنىڭ جەتەكشىسى، گەنەرال دجاسپەر دجەففەرس گازاداعى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارى جونىندە ايتتى.
گازانى باسقارۋ جونىندەگى ۇلتتىق كوميتەتتىڭ باسشىسى الي شاات قايتا قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن ۇيلەستىرۋ جانە حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن ىقپالداستىق تاسىلدەرىن ۇسىندى.
سونىمەن قاتار جيىندا باحرەين كورولى حاماد بەن يسا ءال حاليفا، قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتاني، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەۆ، يندونەزيا پرەزيدەنتى پرابوۆو سۋبيانتو، رۋمىنيا پرەزيدەنتى نيكۋشور دان، البانيا پرەمەر-ءمينيسترى ەدي راما، مىسىر پرەمەر-ءمينيسترى موستافا مادبۋلي، ب ا ءا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى شەيح ابدۋللا بەن زايد ءال ناحايان، تۇركيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاكان فيدان، كۋۆەيت سىرتقى ىستەر ءمينيسترى شەيح سالەم ابدۋللا ءال-دجابەر ءاس-ساباح، ساۋد ارابياسىنىڭ مەملەكەتتىك ءمينيسترى ادەل ءال-دجۋبەير، ماروككو سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ناسەر بۋريتا جانە باسقا دا تۇلعالار ءسوز سويلەدى.
كەيىننەن ۆاشينگتونداعى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قاتىسۋشىلار بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ قازاقستاندى كەرەمەت ءارى باي ەل رەتىندە سيپاتتاعانى بەلگىلى بولدى.