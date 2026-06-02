بۇگىندە قازاق-قىتاي ارىپتەستىگى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتتى - بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ گونكونگ (شياڭگاڭ) ارنايى اكىمشىلىك اۋدانى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى دجون ليمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى. اتاپ ايتقاندا، كولىكتىك-لوگيستيكالىق مارشرۋتتاردى دامىتۋ، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ تەتىكتەرى، سونداي-اق سيفرلاندىرۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە تۋريزم سالاسىنداعى بىرلەسكەن جوبالار قارالدى.
«قىتايمەن ءوزارا ءتيىمدى قارىم-قاتىناستى دامىتۋ - قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتىنىڭ باستى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى. بۇگىندە قازاق-قىتاي ارىپتەستىگى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتتى جانە تاتۋ كورشىلىكتىڭ، ءوزارا سەنىمنىڭ جانە ۇزاق مەرزىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ ۇلگىسىن كورسەتىپ وتىر. وتكەن جىل ساياسي ديالوگتىڭ قارقىندىلىعى تۇرعىسىنان ەرەكشە ماڭىزدى بولدى. مەملەكەت باسشىلارى دەڭگەيىندەگى ءوزارا ساپارلار مەن كەزدەسۋلەر ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ بارلىق سپەكترىنە قۋاتتى سەرپىن بەردى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
گونكونگ ا ءا ا اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى دجون لي وتكىزىلگەن كەزدەسۋلەر مەن كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەلەرى قازاقستانمەن ودان ءارى ءوزارا ءىس- قيمىلدىڭ جاڭا كوكجيەكتەرىن راستاعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، گونكونگ پەن ماتەريكتىك قىتايدىڭ ىسكەر توپتارىنىڭ وكىلدەرى قازاقستاندى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ جانە ورتالىق ازيا نارىعىنا شىعۋ الاڭى رەتىندە قاراستىرادى.
«ءبىز ءسىزدىڭ پرەزيدەنتىڭىزدىڭ باسشىلىعىمەن قىسقا ۋاقىت ىشىندە قول جەتكىزگەن اسەرلى، تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسۋدى كورىپ وتىرمىز. قازاقستان ۇلكەن مۇمكىندىكتەرگە، ال قىتايمەن قارىم-قاتىناس ستراتەگيالىق جانە ۇزاق مەرزىمدى سيپاتقا يە. وسى ساپاردىڭ قورىتىندىسى ودان ارعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ەلەۋلى الەۋەتىنە جانە «حابتان حابقا» ارىپتەستىك مودەلىن دامىتۋدىڭ قولايلى پەرسپەكتيۆالارىنا دەگەن سەنىمىمىزدى ودان ءارى نىعايتتى. ءسىزدىڭ ەلىڭىز ازيا مەن ەۋروپا اراسىنداعى نەگىزگى كولىك-لوگيستيكالىق مارشرۋتتاردىڭ قيىلىسىندا بولا وتىرىپ، ورتالىق ازيادا ستراتەگيالىق ورىنعا يە. بىزدە ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن كوپتەگەن سالالار بار ەكەنىنە سەنىمدىمىن»، - دەدى دجون لي.
قىتاي - قازاقستاننىڭ نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى: وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا ساۋدا $48,7 ميللياردقا جەتتى. قازاقستان مەن گونكونگ اراسىنداعى ەكىجاقتى تاۋار اينالىمى %40- عا ءوسىپ، $180 ميلليوندى قۇرادى. قازاقستاندا وڭدەۋشى ونەركاسىپ پەن وزىق تەحنولوگيالاردى باسىمدىقپەن دامىتۋعا باعىتتالعان اناعۇرلىم قولايلى ينۆەستيتسيالىق ورتا قۇرىلعان، ول ۇنەمى دامىپ وتىرادى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان-قىتاي سيفرلىق استىق ساۋداسى پلاتفورماسىندا العاشقى مامىلە تىركەلدى.