    22:01, 12 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    بۇرىن-سوڭدى مەديتسينالىق مەكەمە بولماعان 194 ەلدى مەكەندە دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارى سالىندى

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر مۇراتوۆ «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» پيلوتتىق ۇلتتىق جوباسى اياسىندا نەشە ەلدى مەكەندە جاڭادان مەديتسينالىق سىناق سالىنعانىن ءمالىم ەتتى.

    540 жаңа медициналық нысан пайдалануға берілді
    Фото: ДСМ

    - ۇلتتىق جوبادا 655 مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك وبەكتىسىن سالۋ كوزدەلگەن. ونىڭ ىشىندە 260 مەديتسينالىق پۋنكت، 235 فەلدشەرلىك-اكۋشەرلىك پۋنكت، 160 دارىگەرلىك امبۋلاتوريا سالۋ قاراستىرىلعان. جوسپارلانعان 655 نىساننىڭ 540 مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك نىسانى سالىنىپ ءبىتتى. ونىڭ 346-سى ەسكىرگەن جانە تالاپقا ساي ەمەس عيماراتتىڭ ورنىنا سالىنسا، 194- ءى بۇرىن مەديتسينالىق ينفراقۇرىلىممەن قامتىلماعان اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە ورىن تەپتى، - ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    قۇرىلىسى اياقتالعان 540 نىساننىڭ 227- ءسى مەديتسينالىق پۋنكت، 187- ءسى فەلدشەرلىك-اكۋشەرلىك پۋنكت، 126 سى دارىگەرلىك امبۋلاتوريا.

    اۆتور

    ەسىمجان ناقتىباي

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
