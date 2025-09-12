بۇرىن-سوڭدى مەديتسينالىق مەكەمە بولماعان 194 ەلدى مەكەندە دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارى سالىندى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر مۇراتوۆ «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» پيلوتتىق ۇلتتىق جوباسى اياسىندا نەشە ەلدى مەكەندە جاڭادان مەديتسينالىق سىناق سالىنعانىن ءمالىم ەتتى.
- ۇلتتىق جوبادا 655 مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك وبەكتىسىن سالۋ كوزدەلگەن. ونىڭ ىشىندە 260 مەديتسينالىق پۋنكت، 235 فەلدشەرلىك-اكۋشەرلىك پۋنكت، 160 دارىگەرلىك امبۋلاتوريا سالۋ قاراستىرىلعان. جوسپارلانعان 655 نىساننىڭ 540 مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك نىسانى سالىنىپ ءبىتتى. ونىڭ 346-سى ەسكىرگەن جانە تالاپقا ساي ەمەس عيماراتتىڭ ورنىنا سالىنسا، 194- ءى بۇرىن مەديتسينالىق ينفراقۇرىلىممەن قامتىلماعان اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە ورىن تەپتى، - ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
قۇرىلىسى اياقتالعان 540 نىساننىڭ 227- ءسى مەديتسينالىق پۋنكت، 187- ءسى فەلدشەرلىك-اكۋشەرلىك پۋنكت، 126 سى دارىگەرلىك امبۋلاتوريا.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي