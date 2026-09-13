KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بريكس سامميتى: پرەزيدەنت ءبىرقاتار ەلدىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارىمەن جۇزدەستى

    نيۋ-دەلي. KAZINFORM — قاسىم-جومارت توقايەۆ بريكس سامميتىندە ءبىرقاتار ماڭىزدى كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Токаев встретился с Путиным и Гутерришем на полях саммита БРИКС
    Фото: Акорда

    نيۋ-دەليدەگى بريكس سامميتى اياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن، مالايزيا پرەمەر-ءمينيسترى انۋار يبراگيممەن، ۆەتنام پرەمەر-ءمينيسترى لە مين حىنگپەن، بۋرۋندي پرەزيدەنتى ەۆاريست نداييشيمييەمەن، ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشپەن، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى تەدروس گەبرەيەسۋسپەن، دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى نگوزي وكوندجو- يۆەالامەن، تايلاند پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سيحاساك پۋانگكەتكەومەن از-كەم- اڭگىمەلەستى.

    Kassym-Jomart Tokayev meets Putin and Guterres on sidelines of BRICS Summit
    Photo credit: Akorda

    — كەزدەسۋلەر بارىسىندا ءتۇرلى سالاداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى، سونداي-اق حالىقارالىق قۇرىلىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى، — دەلىنگەن حابارلامادا.

    Токаев встретился с Путиным и Гутерришем на полях саммита БРИКС
    Фото: Акорда
    President Tokayev invites Indian Prime Minister to visit Kazakhstan
    Photo credit: Akorda

     

    بيلىك جانە ساياسات سىرتقى ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور