بريكس سامميتى: پرەزيدەنت ءبىرقاتار ەلدىڭ جانە حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ دەلەگاتسيا باسشىلارىمەن جۇزدەستى
نيۋ-دەلي. KAZINFORM — قاسىم-جومارت توقايەۆ بريكس سامميتىندە ءبىرقاتار ماڭىزدى كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
نيۋ-دەليدەگى بريكس سامميتى اياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن، مالايزيا پرەمەر-ءمينيسترى انۋار يبراگيممەن، ۆەتنام پرەمەر-ءمينيسترى لە مين حىنگپەن، بۋرۋندي پرەزيدەنتى ەۆاريست نداييشيمييەمەن، ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشپەن، دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى تەدروس گەبرەيەسۋسپەن، دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى نگوزي وكوندجو- يۆەالامەن، تايلاند پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سيحاساك پۋانگكەتكەومەن از-كەم- اڭگىمەلەستى.
— كەزدەسۋلەر بارىسىندا ءتۇرلى سالاداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆاسى، سونداي-اق حالىقارالىق قۇرىلىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىق ماسەلەلەرى تالقىلاندى، — دەلىنگەن حابارلامادا.