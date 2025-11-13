بۋرابايدا اۋەجاي سالۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر- وبلىس اكىمى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسى - قازاقستانداعى تۋريزم درايۆەرىنىڭ بەستىگىنە كىرەدى.
بۇگىن اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ الەۋەتى تۋرالى ەسەپ بەرىپ، باق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەردى. ءوڭىر باسشىسى قوزعاعان تاقىرىپتىڭ ءبىرى تۋريزم سالاسى.
- جارتى جىلدىقتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تۋريزم سالاسىندا وڭ سەرپىن بايقالادى. اتاپ ايتقاندا، كورسەتىلگەن قىزمەتتىڭ كولەمى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %121- عا ارتتى، 14 ميلليارد تەڭگەگە قول جەتكىزىلدى. تۋريستەر لەگى 900 مىڭ ادام، الدىن الا بولجام بويىنشا جىلدىق كورسەتكىش 1,5 ميلليون ادامنان اسادى. شۋچينسك-بۋراباي كۋرورتتىق ايماعى ەلدە تۋريزمدى دامىتۋدىڭ ءۇش ورتالىعىنىڭ ءبىرى بولىپ ايقىندالدى، - دەدى مارات احمەتجانوۆ.
اكىمنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە كۋرورتتىق ايماقتى 2029 -جىلعا دەيىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارى بەكىتىلدى.
- بيىل كۋرورتتىڭ ەڭ كوركەم جەرلەرىندە 8 الاڭ، 10,2 شاقىرىم زاماناۋي ۆەلوجول سالىندى. ويىن ەلەمەنتتەرى بار بىرەگەي بولەكتاۋ ەكو جاياۋ جولى اشىلدى. وسى تۋريزمدىك ماۋسىمدا العاش رەت تىكۇشاق ەكسكۋرسياسى ىسكە قوسىلدى. سونىمەن قاتار استانامەن تىكەلەي قاتىناس ورناتۋ ءۇشىن شاعىن اۋەجاي اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر، - دەپ قورىتىندىلادى وبلىسى باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مارات احمەتجانوۆ اقمولا وبلىسىندا اپاتتى جاعدايداعى جانە ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەر ماسەلەسى تولىق شەشىلگەنىن ءمالىم ەتتى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي بيىل 7 مىڭنان استام اقمولالىق تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتتى.
بيىل اقمولا وبلىسىنىڭ ديقاندارى رەكوردتىق كولەمدە استىق جينادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، اقمولا وبلىسىندا استىقتى تەرەڭ وڭدەيتىن العاشقى زاۋىت قۇرىلىسى باستالدى.
سونداي-اق 2026 -جىلى قوسشىدا جاڭا ەلەكتر ەنەرگياسى ستانسياسى سالىنا باستايدى.