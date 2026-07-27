KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۋرابايدا جاڭا قالاشىق قۇرىلادى

    استانا. قازاقپارات - بۋرابايدا جاڭا قالاشىق قۇرىلادى. ايماق الەمدىك يننوۆاتسيالىق الاڭعا اينالادى. بۇگىن ولجاس بەكتەنوۆ Network School حالىقارالىق تەحنولوگيالىق قوعامداستىعىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى بالادجي شرينيۆاسانمەن كەزدەسىپ، اقمولا وبلىسىندا حالىقارالىق حاب قۇرۋ ءىسىن تالقىلادى.

    в
    Фото: Үкімет

     ولجاس بەكتەنوۆ ەلىمىزگە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ساراپشىلىق الەۋەتتى تارتۋدىڭ جانە الەمدىك تەحنولوگيالىق قوعامداستىقپەن كاسىبي بايلانىستاردى كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. ءوز كەزەگىندە بالادجي شرينيۆاسان قازاقستانداعى ج ي سالاسىنىڭ الەۋەتىنە جوعارى باعا بەردى. بۇدان بولەك AI Film فەستيۆالىنە قاتىسۋ، سونداي-اق حالىقارالىق AI 8 Digital Bridge فورۋمى اياسىندا الەمنىڭ جەتەكشى تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن Network State Conference ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

     24.kz 

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور