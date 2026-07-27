بۋرابايدا جاڭا قالاشىق قۇرىلادى
استانا. قازاقپارات - بۋرابايدا جاڭا قالاشىق قۇرىلادى. ايماق الەمدىك يننوۆاتسيالىق الاڭعا اينالادى. بۇگىن ولجاس بەكتەنوۆ Network School حالىقارالىق تەحنولوگيالىق قوعامداستىعىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى بالادجي شرينيۆاسانمەن كەزدەسىپ، اقمولا وبلىسىندا حالىقارالىق حاب قۇرۋ ءىسىن تالقىلادى.
ولجاس بەكتەنوۆ ەلىمىزگە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ساراپشىلىق الەۋەتتى تارتۋدىڭ جانە الەمدىك تەحنولوگيالىق قوعامداستىقپەن كاسىبي بايلانىستاردى كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. ءوز كەزەگىندە بالادجي شرينيۆاسان قازاقستانداعى ج ي سالاسىنىڭ الەۋەتىنە جوعارى باعا بەردى. بۇدان بولەك AI Film فەستيۆالىنە قاتىسۋ، سونداي-اق حالىقارالىق AI 8 Digital Bridge فورۋمى اياسىندا الەمنىڭ جەتەكشى تەحنولوگيالىق كومپانيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن Network State Conference ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
24.kz