بۇل جوبا جاھاندىق كاپيتال مەن الەمدىك تەحنولوگيالىق الپاۋىتتاردى تارتاتىن ورتالىققا اينالۋدا- قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق -جاھاندىق ەكونوميكانىڭ ماڭىزدى سۋبەكتىسى. بۇل تۋرالى ەلوردادا V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتى وسى اسا ماڭىزدى شاراعا قاتىسقانى ءۇشىن مەملەكەت باسشىلارىنا، ە ا ە و-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ وكىلدەرىنە، بايقاۋشى ەلدەردىڭ باسشىلىعىنا جانە بارلىق قوناقتارعا شىنايى العىسىن ءبىلدىردى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم ەۋرازيالىق ينتەگراسيانى دامىتۋداعى باسىم ماسەلەلەر بويىنشا كاسىبي جانە جەمىستى ديالوگتىڭ ءتيىمدى پلاتفورماسى رەتىندە كەڭىنەن تانىلعانىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ اتاپ وتۋىنشە، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق وڭىرلىك ينتەگراتسيالىق بىرلەستىك قانا ەمەس، سونىمەن قاتار جاھاندىق ەكونوميكانىڭ ماڭىزدى سۋبەكتىسى. گەوساياسي تۋربۋلەنتتىلىك جاعدايىندا ە ا ە و ەلدەرى كەلىسىلگەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ءوز ەكونوميكالارىنىڭ تۇراقتى دامۋىن جانە الەمدىك نارىقتاعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن قامتاماسىز ەتە الدى.
- قازىر الدىمىزدا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ودان ءارى قارقىندى دامۋى مەن الەۋەتىن نىعايتۋدىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزدى مىندەتى تۇر، - دەدى پرەزيدەنت.
قازاقستان مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسى مەن ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىنا اقىلدى پلاتفورمالاردى تابىستى تۇردە ەنگىزىپ كەلەدى.
پرەزيدەنت وتكەن جىلعى حالىققا جولداۋىندا تاعى دا قازاقستاندى سيفرلىق مەملەكەتكە اينالدىرۋ مىندەتىن قويعانىن ەسكە سالدى.
- بۇل جۇمىسقا جۇيەلى سيپات بەرۋ ءۇشىن 2026 -جىل ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ جىلى دەپ جاريالاندى. ءبىز بولاشاقتىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرا وتىرىپ، ازاماتتاردىڭ سيفرلىق ورتاداعى قاۋىپسىزدىگىنە باسىمدىق بەرەمىز. قازاقستاننىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىندا العاش رەت جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ قۇقىعى بەكىتىلىپ، مالىمەتتەردى زاڭسىز جيناۋعا، وڭدەۋگە جانە پايدالانۋعا، سونىڭ ىشىندە سيفرلىق قۇرالدار ارقىلى جۇزەگە اسىرۋعا ناقتى تىيىم سالىندى. مۇنى اسا ماڭىزدى دەپ سانايمىز جانە بۇل شىن مانىندە كونستيتۋسيالىق مىندەتكە اينالدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ينستيتۋسيونالدىق نەگىزدى كۇشەيتۋ مەن يننوۆاتسيالاردى كەشەندى تۇردە ەنگىزۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى. جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ قۇرىلۋى دا پايدالى قادام بولعان. بۇل كونسۋلتاتيۆتىك ورگاننىڭ قۇرامىنا جەتەكشى شەتەلدىك جانە وتاندىق ساراپشىلار، بيزنەس وكىلدەرى مەن مەملەكەتتىك ورگاندار كىردى.
- سونىمەن بىرگە، ءبىز قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى جەدەل قارقىنمەن دامىتىپ جاتىرمىز. قازاقستاندا وڭىرىمىزدە العاش رەت وسى سالاداعى الەمدىك كوشباسشى - NVIDIA كومپانياسىنىڭ وزىق تەحنولوگيالارى نەگىزىندە ەكى سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى. «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارى القابىن» قۇرۋ باسىم مىندەت بولىپ جاريالاندى. بۇل اۋقىمدى جوبا جاھاندىق كاپيتال مەن الەمدىك تەحنولوگيالىق الپاۋىتتاردى تارتاتىن ورتالىققا اينالۋدا، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.
بۇدان بولەك، ادامي كاپيتالعا دا قوماقتى ينۆەستيتسيا سالىنىپ كەلەدى. استاناداعى ALEM AI حالىقارالىق ورتالىعىندا جاڭا بۋىنداعى ەكى حالىقارالىق مەكتەپ - TUMO جانە Tomorrow School، سونداي-اق Telegram جانە Presight سەكىلدى الەمگە تانىمال كومپانيالاردىڭ زەرتحانالارى اشىلدى.
- ەكى اپتا بۇرىن مەن قازاقستاننىڭ ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدىم. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - دەربەس وقىتۋعا، ينفراقۇرىلىمدى جانە ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىن دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ، پەداگوگتەردىڭ قۇزىرەتىن كۇشەيتۋ، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن V ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ (ە ە ف-2026) پلەنارلىق وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. فورۋم تاقىرىبى «جاھاندىق سيفرلىق باسەكەدەگى ە ا ە و: جاساندى ينتەللەكتىگە باسىمدىق بەرۋ» دەپ اتالادى.
بۇل جيىنعا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، ارمەنيا ۆيسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان، كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسا، ۆەتنام پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى حو كۋوك زۋنگ، موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى نيامتايشيرىن نومتويبايار، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ جانە تاعى دا باسقا لاۋازىمدى رەسمي تۇلعالار كەلدى.