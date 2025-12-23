بەكتەنوۆ ينۆەستورلارمەن وڭدەۋ ونەركاسىبىن دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ وڭدەۋ ونەركاسىبىندە ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسى العا قويعان مىندەتتەر شەڭبەرىندە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزدى.
اتاپ ايتقاندا، «قازاقستاندىق شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى» قاۋىمداستىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى ەرلان دوسىمبەكوۆپەن، Alstom Kazakhstan باسقارۋشى ديرەكتورى جەروم بويەمەن جانە Polpharma Santo («حيمفارم» ا ق) باس ديرەكتورى ادام الەكسەيۋكپەن كەزدەستى.
«قازاقستاندىق شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسى» قاۋىمداستىعىنىڭ باسقارما توراعاسىمەن كەزدەسۋدە ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ اعىمداعى ماسەلەلەرى جانە ينۆەستيتسيالىق كومپانيالارمەن سەنىمدى ديالوگتى ودان ءارى دامىتۋ شارالارى تالقىلاندى. ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا باسا نازار اۋدارىلدى. سونداي- اق شەتەلدىك ينۆەستورلار كەڭەسىنىڭ الداعى 38- جالپى وتىرىسىنىڭ دايىندىق بارىسىنا نازار اۋدارىلدى.
Alstom Kazakhstan باسشىلىعىمەن كەلىسسوزدەر تەمىر جول ماشيناسىن جاساۋ سالاسىن دامىتۋ ماسەلەلەرىنە جانە «ەلەكتروۆوز قۇراستىرۋ زاۋىتى» كاسىپورنىنىڭ دايىن ءونىم ەكسپورتى نارىعىن كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆالارىنا ارنالدى. بۇگىنگى تاڭدا زاۋىتتا ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋ دەڭگەيى %10- دان %35- عا دەيىن ءوستى.
Polpharma Santo باس ديرەكتورىمەن فارميندۋستريا سالاسىنداعى ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى قارالدى. «حيمفارم» ا ق دارىلىك زاتتاردىڭ نەگىزى بولىپ سانالاتىن قازاقستاندىق بەلسەندى فارماتسيەۆتيكالىق ينگرەديەنتتەردىڭ 80-نەن استام اتاۋىن شىعارۋدى كوزدەيدى. جوبا قازاقستاننىڭ ءدارى شىعارۋ وندىرىسىندەگى تاۋەلسىزدىگىن نىعايتۋعا، سالانىڭ ورنىقتى دامۋى مەن ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان. پولشالىق Polpharma Group كومپانياسىنىڭ قازاقستان ەكونوميكاسىنا سالعان ينۆەستيتسياسىنىڭ جالپى كولەمى $130 ميلليوننان اسادى، 800-دەن استام جۇمىس ورنى قۇرىلعان. كومپانيا پورتفەلىندە تەراپيانىڭ ءارتۇرلى سالالارىنداعى اۋرۋلاردى ەمدەۋگە ارنالعان 12 فارماتسيەۆتيكالىق توپتى قامتيتىن 280-دەن استام بالاما پرەپارات بار.
كەزدەسۋلەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر سالالىق مينيسترلىكتەر مەن جاۋاپتى ۇيىمدارعا ينۆەستورلار ايتقان ماسەلەلەر مەن ۇسىنىستاردى پىسىقتاۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەلىك الەمدىك ساۋلەت الىپتارى الاتاۋ قالاسىنىڭ تۇجىرىمداماسىن تانىستىرعان ەدى.