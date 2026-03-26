بەكتەنوۆ تۇركىستان وبلىسىندا سالىنىپ جاتقان ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسىن تەكسەردى
استانا. KAZINFORM - ولجاس بەكتەنوۆ تۇركىستان وبلىسىندا ەلەكتر ستانساسىن سالۋ جونىندەگى پرەزيدەنت تاپسىرماسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىن تەكسەردى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ تۇركىستان وبلىسىندا قۋاتى 1000 مۆت بولاتىن بۋ-گاز قوندىرعىسى (ب گ ق) بازاسىندا سالىنىپ جاتقان ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسىن تەكسەردى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان جوبا ۇلتتىق ەلەكتر جەلىسىنىڭ تۇراقتى جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان.
سايرام اۋدانىندا ولجاس بەكتەنوۆ ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى گاز ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسى بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستارمەن تانىستى. جوبا جالپى قۋاتى 1000 مۆت بولاتىن 4 گاز تۋربيناسى، 4 كادەگە جاراتۋ قازاندىعى جانە 2 بۋ تۋربيناسىن قامتيدى. قولدانىلىپ وتىرعان بۋ- گاز قوندىرعىسى تەحنولوگياسى پايدالانىلعان گاز جىلۋىن ىسكە اسىرىپ قوسىمشا ەلەكتر ەنەرگياسىن وندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى جانە زاماناۋي جىلۋ ەنەرگەتيكاسىنداعى ەڭ ءتيىمدى ءارى ەكولوگيالىق تازا تەحنولوگيالاردىڭ ءبىرى سانالادى. ستانسانىڭ ارتىقشىلىعى - ونىڭ جوعارى مانيەۆرلى قابىلەتىندە جانە جەلىدە تاپشىلىق تۋىنداعان جاعدايدا جەتىسپەيتىن قۋاتتى جەدەل تۇردە تولىقتىرۋ مۇمكىندىگىندە.
«مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىسىندا جاڭا قۋات كوزدەرىن ىسكە قوسۋ بۇگىنگىدەي ەنەرگيانى كوپ قاجەت ەتەتىن ەكونوميكانى دامىتۋ ءۇشىن ءتيىستى شارت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. تىرشىلىككە قاجەتتى جۇيەلەردىڭ تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ورنىقتى ەنەرگەتيكالىق بازانى قالىپتاستىرۋ - ۇكىمەتتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرىنىڭ ءبىرى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن كورىپ وتىرمىز، ءوڭىردىڭ ونەركاسىپتە، اۋىل شارۋاشىلىعىندا الەۋەتى جوعارى. ب گ ق جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ وڭتۇستىك وڭىرگە قوسىمشا قۋات رەزەرۆىن قۇرۋعا جانە ەنەرگيا جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سالىنىپ جاتقان ستانتسيا ءوڭىردىڭ ودان ءارى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتىنە اينالىپ، جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا نەگىز بولادى»، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيسترگە جوبانىڭ اعىمداعى جاعدايى تۋرالى باياندالدى. «تۇركىستان ب گ ق» ج ش س («سامۇرىق-قازىنا» ا ق- نىڭ ەنشىلەس ۇيىمى) باسقارما ءتوراعاسى ۇلان بۇركىتوۆ نىساندى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن حابارلادى. بۇگىنگى تاڭدا نەگىزگى نىسانداردىڭ، ونىڭ ىشىندە باس عيمارات پەن تاراتۋ قۇرىلعىلارىنىڭ ىرگەتاستارى دايىن. باس عيماراتتاعى جوبادا كورسەتىلگەن ورىندارعا گەنەراتورلارى بار ءتورت گاز تۋربيناسى (Siemens Energy) ورناتىلعان.
جوبانىڭ باس مەردىگەرى - قازاقستاندىق جانە وڭتۇستىك كورەيالىق كومپانيالاردان قۇرىلعان كونسورتسيۋم. قۇرىلىس الاڭىندا 1 مىڭنان استام ادام جانە 150 بىرلىك مامانداندىرىلعان تەحنيكا جۇمىلدىرىلعان. تىگىنەن قۇراستىرىلاتىن قۇرىلىس نىساندارى سالىنۋدا: عيماراتتاردىڭ قاڭقالارى مونتاجدالىپ، مەتالل كونسترۋكسيالار ورناتىلۋدا، قابىرعالار قاپتالىپ جانە تاعى دا باسقا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەلەكتر ستانساسىنىڭ نەگىزگى تەحنولوگيالىق جابدىقتارى تولىق كولەمدە جەتكىزىلگەن. جوبا ىسكە قوسىلعان سوڭ 600-دەن استام تۇراقتى جۇمىس ورىنى اشىلادى.
قازىرگى ۋاقىتتا تۇركىستان وبلىسى بويىنشا ەلەكتر ەنەرگياسىن تۇتىنۋدىڭ ورتاشا كولەمى 445 مۆت- تى قۇرايدى، ال ىشكى گەنەراتسيا كولەمى 136,5 مۆت دەڭگەيىندە. ستانسانى ىسكە قوسۋ وڭىردەگى قۋات تاپشىلىعىن تولىعىمەن جابۋعا جانە ەڭ جوعارى جۇكتەمەلەر كەزەڭىندە ەنەرگيا جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، قازاقستاندا وتكەن جىلى 123,1 ميلليارد كۆت·ساع ەلەكتر ەنەرگياسى ءوندىرىلدى (2024 -جىلى - 117,9 ميلليارد كۆت·ساع). «تەكەلى ەنەرگوكەشەنى» ج ش س- دا ءۇش گاز تۋربينالىق قوندىرعىنىڭ قۇرىلىسىن اياقتاۋ جانە «توپار باستى ەنەرگيا تاراتۋ ستانساسى» ج ش س- دا ەسكىرگەن تۋربواگرەگاتتى اۋىستىرۋ قوسىمشا 166 مۆت قۋات وندىرۋگە مۇمكىندىك بەردى. بيىل جاڭا گەنەراتسيانى ىسكە قوسۋ ارقىلى 1980 مۆت ەلەكتر ەنەرگياسىن قامتاماسىز ەتۋ جانە الماستىرۋ اياسىندا 683 مۆت قۋات ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
پرەمەر-مينيستر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنە «Samruk-Kazyna Construction» ا ق- مەن بىرلەسىپ، بارلىق ءتورت گاز تۋربيناسىن ىسكە قوسۋ مەرزىمدەرىن ساقتاي وتىرىپ، ەكولوگيالىق تالاپتاردى ورىنداۋدى جانە جەلىلىك ينفراقۇرىلىممەن ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، بۋ-گاز ەلەكتر ستانساسىن سالۋ جوباسىن ۋاقتىلى جۇزەگە اسىرۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت قازاقستاندا كومىر گەنەراتسياسىن دامىتۋ جونىندەگى ۇلتتىق جوبانى بەكىتتى.