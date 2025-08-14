بەكتەنوۆ قىرعىزستانداعى شيپاجايلار قۇرىلىسىن ۇكىمەت باقىلاۋىندا ۇستايتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قىرعىزستانداعى قازاقستاندىق شيپاجايلاردىڭ قۇرىلىس بارىسى مەن رەكونسترۋكسيالاۋ جوسپارلارىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋ ءۇشىن شولپان-اتا قالاسىنا (قىرعىزستان) كەلدى.
كەلگەن بەتتە پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ «قازاقستان» شيپاجايىنىڭ جاڭا عيماراتىنىڭ قۇرىلىس الاڭىندا بولىپ، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا، تۋريزم جانە سپورت ۆيتسە-ءمينيسترى سەرىك جاراسپايەۆ پەن ق ر پرەزيدەنتى ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ باسشىسى الەكسەي سويدىڭ قىرعىزستاندا ورنالاسقان قازاقستاندىق كۋرورتتىق-رەكرەاتسيالىق ءتورت نىساننىڭ جاعدايى تۋرالى باياندامالارىن جانە ينۆەستورلارمەن سەرىكتەستىكتە ولاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭعىرتۋ جوسپارلارىن تىڭدادى.
پرەمەر-مينيسترگە «قازاقستان» شيپاجايىنىڭ جاڭا عيماراتى قۇرىلىسىنىڭ جوسپارلى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتقانى: دەمونتاجداۋ جانە قۇرىلىس ورىنىن دايىنداۋ جۇمىستارى اياقتالعانى، نەگىزگى كورپۋستاردىڭ، كوتتەدجدەر مەن شارۋاشىلىق بلوكتاردىڭ ىرگەتاسى مەن مونوليتتى قاڭقاسىن سالۋ جالعاسىپ جاتقانى تۋرالى باياندالدى.
سونداي-اق 500 ورىندىق «سامال» دەمالىس ۇيىنە جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جوسپارلانعان. قازىردىڭ وزىندە ينۆەستور انىقتالىپ، ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمنىڭ جوباسى دايىندالىپ، جىل بويى جۇمىس ىستەيتىن 3-4 جۇلدىزدى زاماناۋي قوناق ءۇي سالۋ ءۇشىن جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ جاتىر.
بوستەري (ىستىقكول وبلىسى) اۋىلىنداعى «ۋنيۆەرسيتەت» سپورتتىق-ساۋىقتىرۋ لاگەرى بويىنشا كۋرورتتىق-رەكرەاتسيالىق ايماقتى دامىتۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەنۋدە. نىساندى رەكونسترۋكسيالاۋ بويىنشا ينۆەستورلارمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلۋدە. اتالعان نىسان بازاسىندا قازاقستاندىق سپورتشىلاردى جاتتىقتىرۋعا ارنالعان سپورتتىق ينفراقۇرىلىم -سپورت زالدارى، باسسەيندەر جانە تاعى باسقا نىساندار قۇرىلادى.
سونداي-اق قازاقستاندىق ينۆەستورمەن بىرلەسىپ «وليمپ» سپورتتىق-ساۋىقتىرۋ ورتالىعىن جوندەۋ، جۇمىس ىستەپ تۇرعان نىسانداردى رەكونسترۋكسيالاۋ جانە قوسىمشا سپورت عيماراتتارىن سالۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر.
پرەمەر-مينيستر جاۋاپتى مينيسترلىكتەر مەن مۇددەلى مەملەكەتتىك ۇيىمدارعا جوبالاردىڭ ساپالى جۇزەگە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋدى جانە رەكونسترۋكسيالاۋدى باستاۋ ءۇشىن قاجەتتى راسىمدەردى جەدەلدەتۋدى تاپسىردى. جۇمىستار قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ باقىلاۋىندا.
ايتا كەتەلىك ولجاس بەكتەنوۆ قىرعىزستانمەن شەكاراداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرىن جاڭعىرتۋ بارىسىمەن تانىستى.