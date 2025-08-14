بەكتەنوۆ شولپان-اتا قالاسىندا ە ۇ ا ك- تىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر- ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ شولپان-اتا (قىرعىزستان) قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەستىڭ شاعىن قۇرامداعى وتىرىسىنا قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىنعا بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى الەكساندر تۋرچين، قىرعىزستان مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى - قىرعىز رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك قاسىماليەۆ، رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى ميحايل ميشۋستين جانە ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان قاتىستى.
وندا بيىلعى 31- قاڭتاردا الماتى قالاسىندا وتكەن ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەستە بەرىلگەن تاپسىرمالاردىڭ ورىندالۋ بارىسى قارالدى.
كەدەندىك جانە سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدى سيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى ينتەگراتسيانى دامىتۋدىڭ ستراتەگيالىق باعىتتارىن جۇزەگە اسىرۋعا، قازىرگى زامانعى تەحنولوگيالاردى قولدانا وتىرىپ اقپارات الماسۋدى جەتىلدىرە تۇسۋگە نازار اۋدارىلدى.
ايتا كەتەلىك بەكتەنوۆ قىرعىزستانداعى شيپاجايلار قۇرىلىسىن ۇكىمەت باقىلاۋىندا ۇستايتىنىن ايتتى.