ەڭبەك مينيسترلىگى زەينەتاقى جۇيەسىن رەفورمالاۋعا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا زەينەتاقى جۇيەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى ۇسىنىستاردى ازىرلەۋ بارىسى تۋرالى ايتتى.
- زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ ءارى قارايعى قارجىلىق تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ازاماتتاردىڭ لايىقتى زەينەتاقى دەڭگەيىن بەلگىلەۋ بويىنشا ۇسىنىستاردى ازىرلەۋ ءۇشىن مينيسترلىك جانىنان ساراپشىلار توبى قۇرىلدى. ونىڭ قۇرامىنا ساراپشىلار، ۇلتتىق بانك، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى مەن ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنىڭ وكىلدەرى بار، - دەدى سۆەتلانا جاقىپوۆا ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ءمينيستردىڭ مالىمدەۋىنشە، ۇكىمەتكە ساراپشىلار توبىنىڭ جۇمىس ناتيجەسى جىل سوڭىنا دەيىن ۇسىنىلادى.
سونداي-اق تۇرعىلىقتى جەرىن اۋىستىرعان ازاماتتارعا زەينەتاقى تولەۋ جۇيەسى وزگەرەتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.