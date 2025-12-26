«بايتەرەك» الاڭىنان العاشقى زىمىران 2026 -جىلدىڭ 1-توقسانىندا ۇشىرىلادى
استانا. KAZINFORM - بايقوڭىرداعى «بايتەرەك» الاڭىنان العاشقى زىمىران 2026 -جىلدىڭ 1-توقسانىندا ۇشىرىلادى. بۇل تۋرالى بۇگىن جىل قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.
- بايقوڭىرداعى «بايتەرەك» ۇشىرۋ الاڭىن قارقىندى تۇردە دايىنداپ جاتىرمىز. بۇل ءبىزدىڭ - قازاقستاننىڭ مەنشىكتى ۇشىرۋ الاڭى. وندا ورتا جانە اۋىر ساناتتاعى زىمىران تاسىمالداعىشتاردى ۇشىرۋ جۇزەگە اسىرىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا قارقىندى دايىندىق جۇرگىزىلىپ جاتىر، زىمىران تاسىمالداعىش قازاقستان اۋماعىندا. كەلەسى جىلدىڭ 1-توقسانىندا العاشقى سىناق ۇشىرىلىمى جۇزەگە اسىرىلادى دەپ كۇتەمىز، - دەدى ۆيتسە- پرەمەر.
سونىمەن قاتار ول 2030 -جىلعا دەيىن اسا جەڭىل ساناتتاعى زىمىران تاسىمالداعىشتاردى قۇراستىرۋ باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- عارىشقا تاۋەلسىز شىعۋ ءۇشىن ءوزىمىزدىڭ زىمىران تاسىمالداعىشىمىزدى ازىرلەۋ ماقساتىندا بۇل باعدارلامانى كەزەڭ-كەزەڭمەن دامىتىپ جاتىرمىز. ال بۇل عارىشتىق دەرجاۆانىڭ بەلگىسى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
بۇعان دەيىن نيگەريا مەن كونگو قازاقستاننان سپۋتنيك ساتىپ الۋ ءۇشىن الدىن الا تولەم جاساعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
مارلان جيەمباي