ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:11, 26 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    «بايتەرەك» الاڭىنان العاشقى زىمىران 2026 -جىلدىڭ 1-توقسانىندا ۇشىرىلادى

    استانا. KAZINFORM - بايقوڭىرداعى «بايتەرەك» الاڭىنان العاشقى زىمىران 2026 -جىلدىڭ 1-توقسانىندا ۇشىرىلادى. بۇل تۋرالى بۇگىن جىل قورىتىندىسىنا وراي ب ا ق وكىلدەرىمەن كەزدەسكەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ايتتى.

    Запуск ракеты с комплекса «Байтерек» решили перенести
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

    - بايقوڭىرداعى «بايتەرەك» ۇشىرۋ الاڭىن قارقىندى تۇردە دايىنداپ جاتىرمىز. بۇل ءبىزدىڭ - قازاقستاننىڭ مەنشىكتى ۇشىرۋ الاڭى. وندا ورتا جانە اۋىر ساناتتاعى زىمىران تاسىمالداعىشتاردى ۇشىرۋ جۇزەگە اسىرىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا قارقىندى دايىندىق جۇرگىزىلىپ جاتىر، زىمىران تاسىمالداعىش قازاقستان اۋماعىندا. كەلەسى جىلدىڭ 1-توقسانىندا العاشقى سىناق ۇشىرىلىمى جۇزەگە اسىرىلادى دەپ كۇتەمىز، - دەدى ۆيتسە- پرەمەر.

    سونىمەن قاتار ول 2030 -جىلعا دەيىن اسا جەڭىل ساناتتاعى زىمىران تاسىمالداعىشتاردى قۇراستىرۋ باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.

    - عارىشقا تاۋەلسىز شىعۋ ءۇشىن ءوزىمىزدىڭ زىمىران تاسىمالداعىشىمىزدى ازىرلەۋ ماقساتىندا بۇل باعدارلامانى كەزەڭ-كەزەڭمەن دامىتىپ جاتىرمىز. ال بۇل عارىشتىق دەرجاۆانىڭ بەلگىسى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.

    بۇعان دەيىن نيگەريا مەن كونگو قازاقستاننان سپۋتنيك ساتىپ الۋ ءۇشىن الدىن الا تولەم جاساعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    مارلان جيەمباي

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار