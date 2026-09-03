بايقوڭىرداعى مەكتەپ رەسەيدىڭ ءبىلىم بەرۋ ستاندارتىنان قازاقستاندىق ستاندارتقا كوشتى
قىزىلوردا. KAZINFORM - بايقوڭىر قالاسىنداعى م. ك. يانگەل اتىنداعى بۇرىنعى № 7 مەكتەپ تولىعىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم بەرۋ ستاندارتىنا كوشتى.
قارماقشى اۋدانىنىڭ ءبىلىم ءبولىمى حابارلاعانداي، مەكتەپ عيماراتى «بايقوڭىر» كەشەنى جونىندەگى قازاقستان- رەسەي ۇكىمەتارالىق كوميسسياسىنىڭ بىرلەسكەن شەشىمىنە سايكەس قالا اكىمشىلىگىنىڭ جالعا بەرۋ قورىنان شىعارىلدى.
- ول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە ءوتىپ، № 298 ورتا مەكتەپ اتاۋىن يەلەندى. ءبىلىم ۇيىمى جاڭا وقۋ جىلى قارساڭىندا حالىق يگىلىگىنە پايدالانۋعا بەرىلدى. № 298 ورتا مەكتەپتىڭ جوبالىق قۋاتى — 790 ورىن. عيماراتتىڭ جالپى اۋماعى — 6908,37 شارشى مەتر. جاڭا وقۋ جىلىنا دايىندىق اياسىندا جوندەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ، مەكتەپتىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق بازاسى جاڭاردى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار كادرلىق قامتاماسىز ەتۋ، وقۋشى قابىلداۋ جانە وقۋ-تاربيە ۇدەرىسىن ۇيىمداستىرۋ جۇمىسى تولىق اياقتالىپ، مەكتەپ جاڭا وقۋ جىلىندا ءوز جۇمىسىن باستادى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، بايقوڭىر قالاسىندا 11 مەكتەپ بار. ونىڭ 6-ى قازاقستاندىق ءبىلىم بەرۋ ستاندارتى بويىنشا وقىتادى.