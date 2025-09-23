باقىتجان مالىبايەۆ جامبىل وبلىسى پوليتسياسىنىڭ باسشىسى قىزمەتىنەن بوساتىلدى
استانا. KAZINFORM - پولكوۆنيك باقىتجان مالىبايەۆ وبلىستىق پوليتسيانىڭ باستىعى بولىپ تۋرا ءبىر جىل قىزمەت ەتتى. ول بۇل قىزمەتكە 2024 -جىلدىڭ 24 -قىركۇيەگىندە تاعايىندالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
بۇل اقپاراتتى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى راستادى.
- جامبىل وبلىسى پ د- ءنىڭ بۇرىنعى باسشىسى ب. ا. مالىبايەۆ ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن قىزمەتىنەن بوساتىلعانىن حابارلايمىز، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
ونىڭ كوپ جاعدايدا قىزمەتىنەن كەتۋى تاعايىندالۋ جاعدايىمەن بىردەي. سول كەزدە مينيسترلىك كادرلىق وزگەرىستەر تەرگەۋ ناتيجەسىندە جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» ەرەجەسىن نىعايتۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سول كەزدە ءبولىم مەڭگەرۋشىسى ارمانبەك بايمۋرزين مەن ونىڭ ورىنباسارلارى قۇرمەت ماجىكەنوۆ، نۇرجان راحمەتۋللايەۆ، قانات سماتوۆ جانە باۋىرجان ۇدەرگەنوۆ ءبىر مەزگىلدە قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
بۇل جولى وبلىستىڭ باس پوليتسەيى قىزمەتىنەن كەتەر الدىندا ونىڭ كادر ساياساتىنا جاۋاپتى ورىنباسارى جايداربەك قۇتتىبايەۆ قاماۋعا الىندى.
جاعدايدىڭ قانشالىقتى كۇردەلى ەكەنى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆتىڭ مالىمدەمەسىنەن كەيىن بەلگىلى بولدى. ول جاپپاي تۇتقىنداۋ بولماعانىن، ءبىراق جەرگىلىكتى دەڭگەيدە زاڭ بۇزۋ انىقتالعانىن اتاپ ءوتتى. ول كەزدە شەنەۋنىك زاڭسىز ارەكەتكە بارعان ارىپتەستەرىن «ساتقىندار» دەپ اتاعان.
- وكىنىشكە قاراي، مۇنداي وقيعالار ءجيى بولىپ تۇرادى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى - ۇلكەن مەكەمە، ءبىز تەك ستاتيستيكاعا سەنە المايمىز، ءبىراق ولار مىندەتتى تۇردە جۇرگىزىلەدى. زاڭ بۇزۋ، سونىڭ ىشىندە قىلمىس پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ مارتەبەسىمەن ۇيلەسپەيدى. پوليتسيا قىزمەتكەرى قوعامدى قورعاۋى كەرەك. مۇنداي جاعدايدا اڭگىمە ساتقىندىق جايلى بولىپ تۇر. ساتقىندارمەن ۇزاق سويلەسۋدىڭ قاجەتى جوق: ولاردى زاڭ بويىنشا انىقتايمىز. ارى قارايعى ۇستانىم قاتاڭ ءارى تۇسىنىكتى. ءبىزدىڭ ارامىزدا وپاسىزدارعا ورىن جوق، - دەدى مينيستر.
تامىز ايىندا «مالىبايەۆ وتستاۆكاعا كەتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەردى» دەگەن قاۋەسەت تارادى، ءبىراق ول 22 -قىركۇيەكتە رەسمي تۇردە قىزمەتىنەن بوساتىلدى. پوليتسيا گەنەرال-لەيتەنانتى ەرجان سادەنوۆتىڭ قول قويعان بۇيرىعى كەلەسى كۇنى، ياعني رەسمي حابارلاندىرۋدان از ۋاقىت بۇرىن جەلىدە پايدا بولدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جامبىل وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلىپ، قاماۋعا الىنعان بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا