باقىتجان بازاربەك باس پروكۋراتۋرادان الماتى ىرگەسىندەگى باعالى تەلىمدەردى تۇگەندەۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، الماتى ىرگەسىندەگى قۇيقالى تەلىمدەردى تۇگەندەۋدى تالاپ ەتتى.
- الماتى قالاسىنىڭ مەدەۋ، بوستاندىق جانە ناۋرىزباي اۋداندارى بويىنشا مەنىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جازعى رەيدتەرىمدە تاۋ جوتالارىن زاڭسىز ءبولىپ الۋ، وزەندەر مەن جىلعالاردى رۇقساتسىز بىتەۋ، ىلە الاتاۋىنىڭ بۇكىل بوكتەرىنە جاپپاي قۇرىلىس سالۋ فاكتىلەرى انىقتالدى، - دەگەن دەپۋتات بىرنەشە فاكتىنى مىسالعا كەلتىردى.
ايتۋىنشا، كوتتەدج بەن ەليتالى تاۋنحاۋستار سالۋ ءۇشىن الاتاۋ بوكتەرىندەگى تاۋ جوتالارىن تەگىستەپ تاستاعان.
- تامىز ايىندا مەن الماتى مەدەۋ اۋدانى كوك-توبە اۋدانىنىڭ كولساي شاعىن اۋدانىندا جەرگىلىكتى ەليتاعا تيەسىلى 25 جەر ۋچاسكەسى بويىنشا باس پروكۋراتۋرا مەن التى ۋاكىلەتتى ورگاندى تەكسەرۋ كەرەكتىگى جونىندە باستاما كوتەردىم. %80 جاعدايدا مال باعۋعا ارنالعان القاپتاعى تاۋ بوكتەرى تەگىستەلگەن، - دەگەن دەپۋتات زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىس ءىس جۇزىندە ورىندالمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
باقىتجان بازاربەك «ر ا م س» كومپانياسىنا تيەسىلى 40 قاباتتى عيماراتتىڭ قۇرىلىسىن توقتاتۋ ءۇشىن قانشاما جانجال بولعانىن ەسكە سالدى.
ءماجىلىس وكىلى 3 جىل بۇرىن ءسۇرىپ تاستاۋ تۋرالى شەشىم شىعارىلعان «مونبلان» جانە «شۆەيتساريا» تۇرعىن ءۇي كەشەندەرى ءالى بۇزىلماعانىن ايتادى.
- مەن پارلامەنتتە ءۇش رەت ولاردى بۇزۋ ماسەلەسىن كوتەردىم. ادىلەت مينيسترلىگى مەن مەملەكەتتىك سوت ورىنداۋشىلارى وسى ءىستى قولعا الۋ ءۇشىن تاعى نەشە رەت كوتەرۋىم كەرەك؟! ادىلەت مينيسترلىگى مەن مەملەكەتتىك سوت ورىنداۋشىلارىنىڭ جۇمىسىنا سۇراعىم بار. ءبىز ءاربىر فاكتىنى زەرتتەپ، لاۋازىمدى ادامداردىڭ سىبايلاس جەمقورلىققا قاتىسى بار-جوعىن تەكسەرۋگە ءتيىسپىز، - دەدى ول.
ءماجىلىس دەپۋتاتى باس پروكۋراتۋرادان ءوز ساۋالىندا اتالعان فاكتىلەردىڭ ءبارىن ءجىتى تەكسەرىپ، الماتى اۋماعى مەن ىرگەسىندە زاڭسىز قۇرىلىس سالدارىنان زيان كەلگەن القاپتاردى تۇگەندەۋدى تالاپ ەتتى.
- مۇمكىندىكتى پايدالانا وتىرىپ، الماتىنىڭ جاڭا اكىمى دارحان ساتىبالدىمەن جۇمىسىمىز جولعا قويىلدى. ول كەلگەلى تاۋ بوكتەرىندەگى زاڭسىز نىسانداردى ءسۇرۋ قولعا الىندى. قۇرىلىسقا جاۋاپتى اكىمدىك باسقارمالارى بەلسەندى جۇمىس ىستەي باستادى. زاڭسىز قۇرىلىستاردى انىقتاپ، توقتاتىپ جاتىرمىز، جازالايمىز دا. باسقاشا ايتقاندا، جۇمىس العا باستالدى. بولاشاقتا دا وسى قارقىنمەن ءتيىمدى جۇمىس ىستەيمىز دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەيدى باقىتجان بازاربەك.
سونداي-اق، بۇگىن ءماجىلىس دەپۋتاتى بولاتبەك ناجمەتدين ۇلى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ اتىنا «تازا پاراقتان» رەفورماسىنىڭ ويداعىداي ىسكە اسپاي جاتقانى تۋرالى دەپۋتاتتىق ساۋال جولدادى.