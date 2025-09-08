باقىتجان بازاربەك الداعى رەفەرەندۋم جونىندە: پارلامەنتكە قاتىستى شەشىمدى حالىق جاسايدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ ءۇشىن 2027 -جىلى جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ جونىندەگى ۇسىنىسىنا پىكىر ايتتى.
- ەگەر ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرىلسا، قاراجات ۇنەمدەلەدى. بۇل تۇرعىدا دەپۋتاتتار سانى دا وزگەرۋى مۇمكىن. قازىر الدىن الا پايىم جاساۋ قيىن. الدىمەن، 2027 -جىلعى رەفەرەندۋمدى كۇتەيىك. رەفەرەندۋمدا حالىق قالاي شەشسە، سولاي بولادى، - دەدى ب. بازاربەك پرەزيدەنت جولداۋىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا دەپۋتات قازىر پارلامەنت ءماجىلىسى دە، سەنات تا ءوز قىزمەتىن ورىنداپ جاتقانىن، قوس پالاتا ميسسياسىن ءتيىستى دەڭگەيدە اتقارىپ وتىرعانىن ايتتى.
- ءبىراق، ءبىز ساياسي رەفورمالارعا كوشۋىمىز كەرەك. بۇل رەتتە، پرەزيدەنتتىڭ بۇگىنگى باستاماسىن تولىعىمەن قولدايمىن. مەملەكەت باسشىسى جولداۋ بارىسىندا پارلامەنتتىك رەفورماعا ەرەكشە توقتالدى. سوندىقتان رەفەرەندۋمنان كەيىن كوپ نارسە وزگەرۋى مۇمكىن، - دەدى باقىتجان بازاربەك.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەردى.
مەملەكەت باسشىسى وتكەن 30 جىلدا سەنات اسا ماڭىزدى تاريحي ميسسياسىن ابىرويمەن اتقارىپ شىققانىن ايتتى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ