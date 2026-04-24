بانك ارالىق QR- كود جۇيەسى كوپ ۇزاماي ىسكە قوسىلادى - تيمۋر سۇلەيمەنوۆ
استانا. KAZINFORM — قازاقستاندا ءبىرىڭعاي بانكارالىق QR- كود جۇيەسى بيىل شىلدە ايىنان باستاپ ىسكە قوسىلىپ، بارلىق بانكتەر ءۇشىن مىندەتتى بولادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بريفينگتە ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدەگى بارلىق ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر ءبىرىڭعاي QR- كود جۇيەسىنە قوسىلعان. ۇلتتىق بانك ماۋسىم ايىندا بانكتەرمەن بىرلەسىپ بارلىق تەحنيكالىق جۇمىستاردى اياقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر. ناتيجەسىندە قازاقستاندىقتار جاڭا قىزمەتتى شىلدە ايىنان باستاپ پايدالانا الادى.
— وسى اپتادا ءبىزدىڭ كوماندا بانكتەرمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋلەر وتكىزىپ، تەحنيكالىق جۇمىستار جۇرگىزدى. جازعا قاراي بۇل جۇيەنى تولىق ىسكە قوسىپ، حالىققا قولجەتىمدى ەتەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىز. تاعى دا قايتالاپ وتەيىن، بارلىق قۇقىقتىق ماسەلەلەر رەتتەلىپ، زاڭنان باستاپ، ءبىرىڭعاي جۇيەگە قوسىلۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە دەيىن بارلىعى بەكىتىلدى. ەندى تەك تەحنيكالىق ماسەلەلەر قالدى. جازدا ونى ءىس جۇزىندە ىسكە اسىرامىز دەپ سەنەمىز، — دەدى ول.
سونىمەن قاتار ونىڭ سوزىنشە، ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر جۇيەگە قوسىلۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە قول قويعان. ال 19 -شىلدەدەن باستاپ زاڭ نورمالارى كۇشىنە ەنىپ، بانكتەر ءۇشىن بۇل جۇيەگە قاتىسۋ مىندەتتى بولادى.
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى بۇل جۇيەنى ەنگىزۋدە قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
— ارينە، مەن دە بۇل پروتسەستىڭ تەزىرەك جۇزەگە اسقانىن قالايمىن. بۇل، ارينە، كريپتوگرافيا، سيفر، ونى تەرەڭ ءتۇسىنىپ، تولەمدەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت. سەبەبى بۇل ءارتۇرلى بانكتەر اراسىنداعى جۇيە. اقپارات الماسۋ كەزىندە جەكە دەرەكتەر، تولەم تۋرالى مالىمەتتەر، تولەۋشىگە قاتىستى اقپارات بەرىلەدى. ولاردىڭ بارلىعى تولىق قورعالۋى ءتيىس. ايتپەسە، جاقسى ويلاستىرىلعان جوبانىڭ ورنىنا ماسەلەلەر تۋىنداۋى مۇمكىن، — دەپ تۇيىندەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
سونىمەن قاتار وسى بريفينگتە ۆەدومستۆو باسشىسى ۇلتتىق بانكتىڭ بازالىق مولشەرلەمەنى بىرتىندەپ تومەندەتۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.