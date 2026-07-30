بالقاشتاعى جاڭا مىس قورىتۋ زاۋىتى 1200 ادامعا تۇراقتى جۇمىس بەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى مەن «Qazaq Smelter» ج ش س اراسىنداعى مىس قورىتۋ زاۋىتىن سالۋ جوباسى بويىنشا ينۆەستيتسيالار تۋرالى كەلىسىمدى ماقۇلدادى.
ءتيىستى قاۋلىعا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قول قويدى.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جاڭا ءوندىرىس قاراعاندى وبلىسىنىڭ بالقاش قالاسىندا جۇزەگە اسادى. جەكە ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى كولەمى 750 ميلليارد تەڭگە بولادى.
كاسىپورىننىڭ قۇرىلىسى 2027 -جىلى باستالادى، 2030 -جىلى پايدالانۋعا بەرىلەدى دەپ جوسپارلانعان. زاۋىتتىڭ وندىرىستىك قۋاتى جىلىنا 300 مىڭ توننا كاتودتى مىس، 10 توننا التىن، 300 توننا كۇمىس جانە 1,5 ميلليون توننادان استام كۇكىرت قىشقىلىن وندىرۋگە قاۋقارلى.
- جوبا 1,2 مىڭعا جۋىق تۇراقتى جۇمىس ورنىن اشۋدى كوزدەيدى. كاسىپورىن ىسكە قوسىلعان كەزدە قىزمەتكەرلەردىڭ %90- ى، باسشىلىق لاۋازىمداردى قوسا العاندا، قازاقستاندىق ماماندار بولادى، الداعى بەس جىل ىشىندە ولاردىڭ ۇلەسى %95- عا دەيىن ارتادى. سونداي-اق ينۆەستور قاراعاندى وبلىسىنىڭ وقۋ ورىندارىندا 50 ستۋدەنتتى دايارلاۋ بويىنشا مىندەتتەمەلەر الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاڭا قۋاتتاردى ىسكە قوسۋ ەل ىشىندە مىس شيكىزاتىن قايتا وڭدەۋ كولەمىن ءبىر جارىم ەسەگە ارتتىرىپ، جىلىنا 800 مىڭ توننادان استام كولەمگە ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىمنىڭ ەكسپورتى جىلىنا 460 مىڭ توننادان 760 مىڭ تونناعا دەيىن وسەدى. سونىمەن قاتار ءوندىرىس زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن جانە سيفرلىق شەشىمدەرمەن جابدىقتالادى.
وسى جىلدىڭ التى ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ءوندىرىس كولەمى %9,8- عا ۇلعايدى. ءوسىم ماشينا جاساۋ، تاماق جانە حيميا ونەركاسىبى، مۇناي وڭدەۋ، قۇرىلىس ماتەريالدارىن شىعارۋدا جانە باسقا دا سالالاردا بايقالادى. وسى كەزەڭدە ەلىمىزدە 232 مىڭ توننا كاتودتى مىس ءوندىرىلدى.
كاتودتى مىس - قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋدىڭ نەگىزگى شيكىزاتى. ول ەلەكتر كابەلدەرى مەن جابدىقتارىن، قۇبىرلاردى، قۇرىلىس ماتەريالدارىن، اۆتوموبيل بولشەكتەرىن، سونداي-اق قولا، جەز جانە باسقا دا مىس قورىتپالارىن وندىرۋدە قولدانىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ولجاس بەكتەنوۆ كاسپي جاعاسىندا سالىناتىن كەمە جاساۋ زاۋىتىنىڭ جوباسىن قاراعان ەدى.