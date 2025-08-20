بالانى زاڭسىز جۇمىسقا تارتقاندارعا قانداي جاۋاپكەرشىلىك بار
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى استانادا بالالارعا قوعامدىق ورىنداردا زاڭسىز اقشا جيناۋ فاكتىسىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- استانادا جاسوسپىرىمدەردىڭ قايىرىمدىلىققا اقشا جيناۋ جاشىكتەرىمەن ۇستالعانى تۋرالى اقپارات تارادى. كامەلەتكە تولماعانداردىڭ كەز كەلگەن قىزمەتى، ونىڭ ىشىندە ۆولونتەرلىك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسى اياسىندا عانا جۇزەگە اسىرىلۋى ءتيىس، - دەپ ەسكەرتەدى كوميتەتتەن.
«ۆولونتەرلىك قىزمەت تۋرالى» زاڭعا سايكەس:
- ۆولونتەر 18 جاسقا تولعان ازامات بولۋى ءتيىس؛
- 18 جاسقا تولماعاندار ۆولونتەرلىكپەن تەك ولاردىڭ دەنساۋلىعىنا، بىلىمىنە جانە دامۋىنا زيان كەلتىرمەيتىن جاعدايدا عانا اينالىسا الادى؛
- 16 جاسقا دەيىنگى جاسوسپىرىمدەر ءۇشىن اتا-اناسى نەمەسە زاڭدى وكىلىنىڭ اتىنان جازباشا كەلىسىمى قاجەت.
- كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ەڭبەگى ەڭبەك كودەكسىمەن رەتتەلەدى. جۇمىس بەرۋشى ەڭبەك شارتىن مىندەتتى تۇردە جاساسۋى ءتيىس، باعىنباعان جاعدايدا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلعان. ال بالالاردى زاڭمەن تىيىم سالىنعان جۇمىس تۇرىنە تارتۋ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەدى. سونىمەن قاتار، قىلمىستىق كودەكستىڭ 132-بابىنا سايكەس كامەلەتكە تولماعانداردى زاڭعا قارسى ارەكەتكە تارتۋعا تىيىم سالىنادى. 2024 -جىلى اتالعان باپ بويىنشا 23 قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق تىركەلگەن، - دەلىنگەن رەسمي اقپاراتتا.
وسى ورايدا بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ كوميتەتى ۆولونتەرلىك شارانى ۇيىمداستىرۋشىلار مەن جۇمىس بەرۋشىلەردى بالا قاۋىپسىزدىگىن، دەنساۋلىعى مەن قۇقىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن زاڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى.
بۇعان دەيىن استانادا بالالارعا «قايىرىمدىلىق» جەلەۋىمەن كوشەدە 340 ميلليون تەڭگە قارجى جيناتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.