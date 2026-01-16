بالالارعا ارنالعان ۇيىمداردى تەكسەرۋ جيىلىگى بەكىتىلدى
استانا. KAZINFORM - بالالارعا قىزمەت كورسەتەتىن بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن ۇيىمدار جوسپارلى تۇردە تەكسەرىلەدى، دەپ حابارلايدى سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بالالارعا ارنالعان قىزمەتتەر كورسەتەتىن جانە مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن قارجىلاندىرىلاتىن ۇيىمدار ءۇشىن جاڭا جوسپارلى تەكسەرۋ قاعيدالارى ەنگىزىلەدى. بۇل ۇيىمدار ەرەكشە باقىلاۋ مەن قاداعالاۋعا الىنادى.
جاڭا تالاپتارعا سايكەس، تەكسەرۋ جيىلىگى تاۋەكەل دەڭگەيىنە بايلانىستى بولادى:
جوعارى تاۋەكەل توبىنا جاتاتىن مەكەمەلەر كەمىندە جارتى جىلدا ءبىر رەت تەكسەرىلەدى؛
تومەن تاۋەكەل توبىنا كىرەتىن ۇيىمدار جىلىنا ءبىر رەتتەن ءجيى ەمەس تەكسەرىلەدى.
مۇنداي ۇيىمداردىڭ جارتىجىلدىق تەكسەرۋ تىزىمدەرى كوميتەتتىڭ اۋماقتىق بولىمشەلەرىنىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستارىندا جاريالانىپ وتىرادى.
- بۇل شارالار باقىلاۋ پروتسەسىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا، زاڭ بۇزۋشىلىقتاردى دەر كەزىندە انىقتاۋعا، سونداي-اق بالالار مەن جالپى حالىقتىڭ دەنساۋلىعىنا تونەتىن قاۋىپتەردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
ايتا كەتەيىك، بالالارعا قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمدارعا باقىلاۋ مەن قاداعالاۋدىڭ ەرەكشە ءتارتىبى ەنگىزىلدى. 2025 -جىلعى 4 -جەلتوقساندا مەملەكەت باسشىسى مەملەكەتتىك بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلاتىن جانە بالالارعا تاماقتانۋ، تۇرۋ، مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ، ءبىلىم بەرۋ، تاربيەلەۋ جانە ساۋىقتىرۋ قىزمەتتەرىن كورسەتەتىن ۇيىمدار مەن وبەكتىلەرگە قاتىستى مەملەكەتتىك باقىلاۋ مەن قاداعالاۋدىڭ ەرەكشە ءتارتىبىن ەنگىزۋدى كوزدەيتىن زاڭعا قول قويدى. زاڭ 2026 -جىلعى 1 -اقپاننان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.