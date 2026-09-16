بانك ارالىق اۋدارىمدار ليميتى ەكى ەسەلەنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM — ەلىمىزدە تەلەفون ارقىلى بانكارالىق اۋدارىمداردىڭ بازالىق ءليميتى ءبىر ترانزاكسيا ءۇشىن 500 مىڭنان 1 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بينۇر جالەنوۆ ايتتى.
- ءبىزدىڭ ورتاق تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جۇيەمىز اياسىندا بەلگىلەنەتىن بازالىق ليميتتەر بار. قازىرگى تاڭدا ءبىز نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتىنىڭ جوباسىن «اشىق ن ق ا» پورتالىنا تالقىلاۋعا شىعاردىق. ەگەر بارلىق راسىمدەر ماقۇلدانسا، وندا قازان ايىنا قاراي بۇل جۇيە تولىق ىسكە قوسىلادى. ءبىز ءبىر ترانزاكسياعا بەلگىلەنگەن ليميتتى 500 مىڭ تەڭگەدەن 1 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ارتتىردىق، — دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بينۇر ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونىمەن قاتار ول بانكتەر وزدەرىنىڭ تاۋەكەل ساياساتى اياسىندا اۋدارىمدارعا جەكە شەكتەۋلەر بەلگىلەي الاتىنىن اتاپ ءوتتى. ليميتتەر ءبىر وپەراتسياعا نەمەسە بەلگىلى ءبىر ۋاقىت ارالىعىنا بەلگىلەنۋى مۇمكىن. بۇدان بولەك، كەيبىر جاعدايلاردا كليەنتتەر بانك موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى شەكتەۋلەردى وزدەرى دە بەلگىلەي الادى.
وسى جىلدىڭ شىلدە ايىندا 115 مىڭعا جۋىق ازامات موبيلدىك اۋدارىمدار ەرەجەلەرىن بۇزۋعا بايلانىستى حابارلاما العان ەدى.