ب ۇ ۇ قازاقستاننىڭ جاھاندىق بىرلىك تۋرالى باستاماسىنا قولداۋ ءبىلدىردى
نيۋ- يورك. KAZINFORM - ب ۇ ۇ- نىڭ 80 جىلدىعى قارساڭىندا، سونداي-اق بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى مەن شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ 20 جىلدىعىنا وراي ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى «ب ۇ ۇ مەن شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق» قارارىن قابىلدادى.
وندا قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ءادىل الەم، كەلىسىم جانە دامۋ جولىنداعى جاھاندىق بىرلىك تۋرالى» باستاماسىنا قولداۋ ءبىلدىرىلدى. بۇل تۋرالى قر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەدى.
قازاقستاننىڭ ش ى ۇ- عا ءتوراعالىعى اياسىندا 2024 -جىلعى 4 -شىلدەدە استانادا وتكەن «ش ى ۇ پليۋس» سامميتىندە ق ر پرەزيدەنتى ۇسىنعان جانە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسى ماقۇلداعان باستاما ب ۇ ۇ- نىڭ ورتالىق ۇيلەستىرۋشى ءرولى جاعدايىندا نەعۇرلىم ادىلەتتى، دەموكراتيالىق جانە كوپپوليارلى الەمدىك ءتارتىپتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان جاھاندىق كۇش- جىگەرگە ماڭىزدى ۇلەس بولىپ تانىلدى.
ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ قاراردى قابىلداۋى مەملەكەتتەردىڭ ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋعا، بارلىق ەلدىڭ تەڭ مۇمكىندىكتەرىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ءوزارا سەنىم مەن سەرىكتەستىك قاعيداتتارىن ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان قازاقستاندىق باستامانىڭ حالىقارالىق قاۋىمداستىق تاراپىنان كەڭ قولداۋ تاپقانىنىڭ ايقىن دالەلى بولدى.
اتالعان قۇجات قازاقستاننىڭ الەمدىك قاۋىمداستىقتا سۇرانىسقا يە باستامالاردى ۇسىناتىن ورتا دەرجاۆا رەتىندەگى وسكەلەڭ ءرولىن كورسەتىپ، ش ى ۇ- نىڭ جاھاندىق ارەنادا ۇستانىمى بارعان سايىن بەلسەندى ەستىلەتىن بەدەلدى وڭىرلىك ۇيىم رەتىندەگى ماڭىزدىلىعىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي ەنگىزگەن جانە ش ى ۇ- عا مۇشە بارلىق مەملەكەتتى قوسا العاندا، 40-قا جۋىق ەل قولداعان قاراردا ۇيىمنىڭ ايماقتىق بەيبىتشىلىكتى، دامۋدى، ءوزارا سەنىم مەن ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋدەگى سىندارلى ءرولى جوعارى باعالاندى.