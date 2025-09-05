«گازپروممەن» قازاقستاننىڭ شىعىسىن گازداندىرۋ كەلىسسوزى ءالى توقتاعان جوق - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا پاۆلودار، اباي، شىعىس قازاقستان وبلىستارىن رەسەيدەن قىتايعا تارتىلاتىن ترانزيتتىك قۇبىر ارقىلى گازداندىرۋ كەلىسسوزى قاي ساتىدا ەكەنىن ءمالىم ەتتى.
ەسكە سالساق، الەۋمەتتىك جەلى مەن كەيبىر ب ا ق- تا CNPC كومپانياسى مەن «گازپروم» كومپانياسى رەسەي گازىن قىتايعا موڭعوليا اۋماعى ارقىلى تاسىمالداۋدى ۇيعارعانىن، وسىلايشا قازاقستاننىڭ ءۇش بىردەي وبلىسىن «گازپروم» جوباسىنىڭ اياسىندا گازداندىرۋ نۇسقاسى كەلمەسكە كەتكەنىن جازعان بولاتىن.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىندەگىلەر رەسەي تاراپى قازاقستانعا بۇل نۇسقادان باس تارتاتىندارىن رەسمي حابارلاماعانىن ايتىپ وتىر.
- قازىرگى تاڭدا رەسەي فەدەراتسياسى تاراپىنان رەسمي تۇردە ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك-شىعىسى ارقىلى قىتاي مەملەكەتىنە گاز ترانزيتتەۋ جوباسى تۋرالى اقپارات جاريالانبادى.
ءوز كەزەگىندە مينيسترلىك ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك- شىعىس وڭىرلەرىن گازداندىرۋ بويىنشا ۇكىمەت پەن «گازپروم» جاق اراسىندا قول قويىلعان جول كارتاسى شەڭبەرىندە رەسەي فەدەراتسياسىنان گاز جەتكىزۋ ءۇشىن «گازپروم» جاق- پەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر، - دەلىنگەن رەسمي مالىمەتتە.
مينيسترلىكتەگىلەر شىعىس قازاقستان، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىندا جالپى 1053 ەلدى مەكەندى جانە ونداعى 2 ميلليوننان استام ادامدى تابيعي گازبەن قامتاماسىز ەتۋ كوزدەلگەنىن ايتادى.
- سونىمەن قاتار، وسى وڭىرلەر تۇتىنۋشىلارىنىڭ 2040 -جىلعا دەيىن تاۋارلىق گازدى تۇتىنۋىنىڭ بولجامدى كولەمدەرى بار. تۇتىنۋ كولەمى 2040 -جىلعا قاراي جىلىنا 4,9 ميلليارد تەكشە مەتر دەڭگەيىندە ايقىندالعان. ناقتىلانعان كورسەتكىشتەر جوبالاۋ بارىسىندا جانە دە جاڭا تۇتىنۋشىلاردىڭ پايدا بولۋىنا بايلانىستى ايقىندالادى، - دەپ جازىلعان مينيسترلىك جاۋابىندا.
ەسكە سالساق، سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا پالاتا ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ تۇرىكمەنستاننان گاز ساتىپ الۋ ماسەلەسىنە توقتالعان بولاتىن.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي