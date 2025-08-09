ازەربايجان مەن ارمەنيانىڭ كەلىسىمگە قول قويۋى - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بىتىمگەرلىك ميسسياسىنىڭ ارقاسى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆاشينگتوندا ازەربايجان مەن ارمەنيا ەلدەرى اراسىندا قول قويىلعان كەلىسىمدى تاريحي جەتىستىك دەپ سانايدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم بولدى.
باسپاءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، اتالعان قۇجات قوس مەملەكەت اراسىنداعى ۇزاققا سوزىلعان اسكەري قاقتىعىستى تۇبەگەيلى توقتاتىپ، ديپلوماتيالىق قاتىناس ورناتۋعا جانە بەرىك ءبىتىم نەگىزىندە ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جول اشتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، ازەربايجان مەن ارمەنيانىڭ مۇنداي كەلىسىمگە قول قويۋى - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ تەگەۋرىندى ءارى ءتيىمدى بىتىمگەرلىك ميسسياسىنىڭ ارقاسى. ول ازەربايجان جانە ارمەنيا باسشىلارىن ساياسي ەرىك-جىگەر تانىتىپ، ستراتەگيالىق تۇرعىدان كورەگەن شەشىم قابىلداۋعا كوندىرە الدى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان دا ەكى ەل اراسىنداعى وسىناۋ ماڭىزدى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوستى دەپ سانايدى.
ەلىمىز بەيبىت كەلىسىمنىڭ نەگىزگى شارتتارىنا قاتىستى سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ دەڭگەيىندەگى كەلىسسوز الاڭى رەتىندە الماتى قالاسىن ۇسىندى. مينيسترلەر اراسىنداعى كەلىسسوزدەر الماتىدا ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن ارمەنيا مەن ازەربايجان بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويدى.