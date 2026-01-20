ازاماتتاردىڭ بانكتىك شوتتارىن بۇعاتتاۋ تاجىريبەسىن قايتا قاراۋدى ۇسىندىم - دەپۋتات
قىزىلوردا. KAZINFORM - بۇگىن قىزىلورداداعى ۇلتتىق قۇرىلتايعا قاتىسقان پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى مۇرات ابەنوۆ حالىقتىڭ الەۋمەتتىك حال- احۋالىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى ۇسىنىستارى قوعامنىڭ زور قولداۋىنا يە بولعانىن جەتكىزدى.
ول ەكونوميكالىق رەفورما سەكتسياسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى ماسەلەنى ورتاعا سالعان.
- سونىڭ ءبىرى - بانك سالاسىنىڭ قىزمەتىن رەتتەۋ. مەرزىمى وتكەن نەسيەلەرى بار ازاماتتاردىڭ بانكتىك شوتتارىن بۇعاتتاۋ تاجىريبەسىن قايتا قاراۋدى ۇسىندىم. ويتكەنى بۇل ادامنىڭ جۇمىس ىستەۋىنە، ءارتۇرلى تولەم جاساۋىنا كەدەرگى كەلتىرەدى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، ادام قۇقىعىن شەكتەۋمەن بىردەي. مۇنى تولىعىمەن توقتاتۋ نەمەسە جارتىلاي عانا بۇعاتتاپ، قاراجاتتىڭ قالعان بولىگىن ادام ءوزى پايدالانا الاتىنداي مۇمكىندىك جاسالۋى كەرەك. حالىقتىڭ تالاپ-تىلەگىنەن تۋعان ۇسىنىسىما سايكەس بانك قىزمەتىنە قاتىستى شەشىم قابىلداندى. قاتاڭ شارالار جۇزەگە اسىرىلاتىن بولدى. ونلاين نەسيە بەرىلمەيتىن بولدى. نەسيە العىسى كەلگەن ادام بانككە ءوزى بارىپ، تىركەلۋى كەرەك، - دەدى دەپۋتات.
ءجيى سىنعا ىلىگەتىن ءبىلىم جانە مەديتسينا سالاسى بويىنشا دا كەيبىر تۇيتكىلدىڭ ءتۇيىنى وسى جيىندا تارقاتىلعانداي.
- مەن بۇعان دەيىن قۇر قاڭقاسى عانا بار، ءبىراق قۇرال- جابدىعى جوق جەكە مەكتەپتەردەگى ءبىلىم ساپاسى تۋرالى ايتقان ەدىم. مۇنداي وقۋ وشاقتارى ادامدى جۇمىسقا قابىلداردا كوبىنە ەڭبەك شارتىن جاسامايدى. ۋاقىتشا الادى، وندا دا ايلىق جالاقىسىن دۇرىس تولەمەيدى، زەينەتاقى جارناسىن اۋدارمايدى. پرەزيدەنت قۇرىلتايدا كەيىنگى كەزدە وزىنە جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋ تەتىگىنە قاتىستى ازاماتتاردان كەلىپ تۇسەتىن ساۋالدار جيىلەپ كەتكەنىن ايتتى. ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋدىڭ قولدانىستاعى ءتارتىبى بۇرمالانىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتىپ، ونى شۇعىل تۇردە تۇزەتۋ قاجەتتىگىن مالىمدەدى. وسىعان بايلانىستى ۇكىمەتكە ءبىلىم بەرۋ سالاسىن مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋ مەحانيزمىن جەدەل رەفورمالاۋدى مىندەتتەدى. ءجيى سىنعا ىلىگەتىن مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ اشىقتىعى تۋرالى ماسەلە دە كوتەرىلدى. مەملەكەت باسشىسى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ (م ءا م س) قورىنداعى كەشەندى تەكسەرىس ناتيجەسىندە كوپتەگەن زاڭبۇزۋشىلىق دەرەكتەرى انىقتالعانىن جەتكىزدى. ۇكىمەتتىڭ اتالعان ساقتاندىرۋ قورىن قارجى مينيسترلىگىنىڭ قاراۋىنا بەرۋ جونىندەگى شەشىمىن قۇپتادى، - دەدى مۇرات ابەنوۆ.
بۇعان دەيىن پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى نيكيتا شاتالوۆ قۇرىلتايدا پارلامەنت پەن جالپى ساياسي جۇيەدەگى حالىق كۇتكەن ماڭىزدى وزگەرىستەر ناقتىلانعانىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا