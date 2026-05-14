ماڭگىلىك دوستىق پەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك: قازاقستان مەن تۇركيا كەلىسسوزدەرى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن رەجەپ تاييپ ەردوعان قازاقستان - تۇركيا جوعارى دەڭگەيدەگى ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق كەڭەسىنىڭ التىنشى وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى تۇركيا قازاقستان ءۇشىن باۋىرلاس ەل، ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەس سانالاتىنىن اتاپ ءوتىپ، تامىرى تەرەڭ بايلانىستار قوس حالىقتىڭ مىزعىماس دوستىعىن ودان ءارى نىعايتۋعا ىقپال ەتىپ وتىرعانىن ايتتى.
- قازىرگى تاڭدا قازاق-تۇرىك ەكىجاقتى قارىم-قاتىناسى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىندا قارقىندى دامىپ جاتىر. ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا ەشقانداي تۇيتكىل جوق. مەملەكەتارالىق جانە ۇكىمەتارالىق بايلانىستارىمىز نىعايىپ كەلەدى. پارلامەنتارالىق ىقپالداستىعىمىز دا جوعارى دەڭگەيدە. تۇرىك دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىندا ءبىر توپ دەپۋتاتتىڭ جانە پارتيا مۇشەلەرىنىڭ بولۋى - سونىڭ ايقىن دالەلى. سونىمەن قاتار ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعى كۇشەيە ءتۇستى. تۇركيا ءىرى ينۆەستورلارىمىزدىڭ قاتارىنا كىرەدى. وسى ۋاقىتقا دەيىن ءسىزدىڭ ەلىڭىزدەن ەكونوميكامىزعا 6 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتىلدى. قازاقستاننىڭ تۇركياعا سالعان ينۆەستيتسياسى دا ءوسىپ، 2,5 ميلليارد دوللارعا جۋىقتادى. سونداي-اق تۇرىك ەلى - نەگىزگى بەس ساۋدا سەرىكتەسىمىزدىڭ ءبىرى. قوس حالىقتىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستارى قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ التىن ارقاۋى سانالادى. ءبىز وسى يگى ءۇردىستى ساقتاپ، ءوزارا ىقپالداستىعىمىزدىڭ اياسىن كەڭەيتە بەرۋگە مۇددەلىمىز. بۇگىن «ماڭگىلىك دوستىق جانە كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى» دەكلاراتسيانى قابىلدايمىز. وسى ماڭىزدى قۇجات قازاق-تۇرىك قاتىناستارىن دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنى انىق. بۇل ماسەلە بويىنشا ەكى ەلدىڭ دە نيەت- تىلەگى - ءبىر، سوندىقتان الەۋەتىمىز دە، مۇمكىندىگىمىز دە مول دەپ ايتۋعا تولىق نەگىز بار، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قازاقستان پرەزيدەنتى بۇگىندە تۇركيا الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋدىڭ جاڭا كەزەڭىنە قادام باسىپ، ءتۇرلى سالادا ەلەۋلى تابىسقا قول جەتكىزگەنىنە نازار اۋداردى.
- ءسىزدىڭ ساليقالى، سارابدال ساياساتىڭىزدىڭ ناتيجەسىندە تۇركيانىڭ الەمدەگى ىقپالى مەن بەدەلى ارتا ءتۇستى. تۇرىك ەلى قۋاتتى ەكونوميكا مەن سالماقتى ديپلوماتيانىڭ ارقاسىندا ەۋروپا مەن ازيانى، كۇللى تۇركى دۇنيەسىن جالعاعان التىن كوپىر رەتىندە تانىلىپ وتىر. مەملەكەتىڭىزدىڭ جەتىستىكتەرى - ءسىزدىڭ ۇلت مۇددەسىن قورعاۋ جولىنداعى قاجىرلى ەڭبەگىڭىزدىڭ جەمىسى دەپ بىلەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
تاراپتار ساۋدا-ەكونوميكالىق ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.
وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاۋار اينالىمى 8,8 پايىزعا ءوسىپ، 5,4 ميلليارد دوللاردان اسقان.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ساۋدا-ساتتىقتى ءارى قاراي جانداندىرۋعا قولايلى جاعداي جاساپ، الىس-بەرىستى ءارتاراپتاندىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان تۇركياعا قازىردىڭ وزىندە 34 تاۋار ءتۇرى بويىنشا ەكسپورت كولەمىن ۇلعايتا الادى. ونىڭ جالپى قۇنى - 630 ميلليون دوللاردان اسادى.
بۇل رەتتە مەملەكەت باسشىسى ەكى ەلدىڭ قارجى ورتالىقتارى مەن سيفرلىق ساۋدا پلاتفورمالارى اراسىنداعى سەرىكتەستىكتىڭ، سونداي-اق بۇگىن استانادا ءوتىپ جاتقان قازاق-تۇرىك بيزنەس-فورۋمىنىڭ ناتيجەسى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ودان ءارى تەرەڭدەتە تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى تۇركيا پرەزيدەنتىمەن شاعىن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى.