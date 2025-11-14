اۋىلدا 7,5 ميلليون ادام تۇرادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا ايتتى.
سوڭعى ون جىلدا اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جالپى ءونىمى 2,5 ەسەدەن استام ءوستى.
- قازىر حالقىمىزدىڭ 37 پايىزى، ياعني 7,5 ميلليون ادام اۋىلدا تۇرادى. اۋىل - حالقىمىزدىڭ تامىرى، رۋحاني قازىعى. بۇرىن سولاي بولعان، بولاشاقتا دا سولاي بولىپ قالا بەرمەك.
تۇپتەپ كەلگەندە، اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ماسەلەسىنە جالپى اۋىل-ايماقتاردى، ياعني بۇكىل ەلدى دامىتۋ دەپ قاراعان ءجون. وسى باعىتتا ءبىز سوڭعى جىلدارى اۋقىمدى رەفورمالار جۇرگىزىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
ەلىمىزدىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرى تۇراقتى. بيىلعى ون ايدا ەكونوميكامىز 6,4 پايىزعا ءوستى.
سونىڭ ىشىندە اۋىل شارۋاشىلىعى دا قارقىندى دامىپ جاتىر. جىل باسىنان بەرى وسى سالاداعى نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيا 20 پايىزدان استام ءوسىپ، 790 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
- ال ەڭبەك ونىمدىلىگى ءۇش جىلدا 37,3 پايىزعا ارتتى. قازاقستان جاھاندىق ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى رەيتينگى بويىنشا (Global Food Security Index) 32- ورىندا تۇر. بۇل - جاقسى كورسەتكىش. ءبىراق بۇل ءماز بولىپ، قول قۋسىرىپ وتىرۋعا بولادى دەگەن ءسوز ەمەس.
سەبەبى اشىعىن ايتۋىمىز كەرەك، ءبىز اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ وراسان زور الەۋەتىن ءالى دە تولىق قولدانباي وتىرمىز. ەلىمىز جايىلىمدىق جەر اۋماعى بويىنشا الەمدە 6-ورىن الادى. ال ەگىس القابى بويىنشا 8- ورىندا تۇر. دەمەك قولىمىزدا قاجەتتى رەسۋرس بار، تەك سونى ءتيىمدى پايدالانۋىمىز قاجەت.
سوڭعى ون جىلدا اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جالپى ءونىمى 2,5 ەسەدەن استام ءوستى، ياعني 3,3 تريلليون تەڭگەدەن 8,3 تريلليون تەڭگەگە دەيىن كوبەيدى. 2030 -جىلعا دەيىن بۇل كورسەتكىشتى تاعى 2 ەسە ارتتىرۋىمىز كەرەك. بۇل - ءبىزدىڭ قولىمىزدان كەلەتىن شارۋا.
ۇلتتىق دامۋ جوسپارىمىز بار، ماقسات-مىندەتتەرىمىز دە - ايقىن. بىزگە كەرەگى - ساپالى جۇمىس پەن ناقتى ناتيجە. سول سەبەپتى الدىمەن اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋ ءۇشىن ەرەكشە نازار اۋداراتىن وزەكتى ماسەلەلەرگە توقتالىپ وتكىم كەلەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىندا سويلەگەن سوزىندە اۋىل شارۋاشىلشىعىنىڭ قارقىندى دامۋىنا ەرەكشە ءمان بەرەتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- اۋىل شارۋاشىلىعى ءاردايىم مەملەكەت نازارىندا. پرەزيدەنت رەتىندە مەن وسى سالانىڭ قارقىندى دامۋىنا ەرەكشە ءمان بەرەمىن. حالقىمىز «ەگىن ەكسە - ەل توق» دەپ بەكەر ايتپاعان. بىلتىر ءبىز مول استىق الىپ، سوڭعى ون جىلداعى رەكوردتىق كورسەتكىشكە قول جەتكىزدىك. بيىل دا كۇزگى جيىن- تەرىن بەرەكەلى بولدى. ديقاندارىمىز 27 ميلليون توننا استىق جينادى. ءار ايماق ەل قامباسىنا مول ۇلەس قوستى. سونىڭ ىشىندە اقمولا وبلىسى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە (7,5 ميلليون توننا) يە بولدى. قىركۇيەك ايىندا ەگىن وراعىنىڭ بارىسىن كورۋ ءۇشىن وبلىسقا ارنايى بارعانىمدى بىلەسىزدەر، - دەدى پرەزيدەنت.
