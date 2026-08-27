اۋىل تۇرعىندارى ءۇشىن باسپانا الۋ ءتارتىبى وزگەرەدى - وتباسى بانك
استانا. KAZINFORM - «وتباسى بانك» ۇلتتىق دامۋ ينستيتۋتى رەتىندە تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتاردى باسپانامەن قامتۋ باعىتىنداعى جۇمىسىن جالعاستىرىپ كەلەدى. بۇگىندە بانك ارقىلى 15511 جالدامالى پاتەر ءبولىنىپ، مىڭداعان وتباسى جايلى باسپاناعا قول جەتكىزدى.
تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ ۇدەرىسىنىڭ اشىق ءارى ءتيىمدى جۇرگىزىلۋىنە جاڭا سيفرلىق جۇيە كومەكتەسىپ وتىر. جەرگىلىكتى اكىمدىكتەردەن وتباسى بانككە بەرىلگەن جالدامالى جانە نەسيەلىك تۇرعىن ۇيلەر «تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ ورتالىعى» ارقىلى بولىنەدى. ۇدەرىستى اۆتوماتتاندىرۋدىڭ ناتيجەسىندە ءبىر جىلدا تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ قارقىنى ءۇش ەسەگە ارتقان. بۇل تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن جەدەل قاراۋعا جانە باسپانانى ءبولۋ كەزىندە اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار جۇيەنى جەتىلدىرۋ تەك سيفرلاندىرۋمەن شەكتەلمەيدى. ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرى مەن ۇسىنىستارى دا نازاردان تىس قالمايدى. «وتباسى بانك» تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج رەتىندە ەسەپتە تۇرعان قازاقستاندىقتاردان كەلىپ تۇسەتىن وتىنىشتەردى كۇن سايىن قاراستىرىپ، كەرى بايلانىس بەرەدى.
«وتباسى بانك» ءبىرىنشى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ ورتالىعىنىڭ باسقارما باسشىسى ديدار كۇلپەيىسوۆتىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتاردان كەلىپ تۇسكەن ءبىرقاتار ۇسىنىس تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋگە، قولدانىستاعى ۇدەرىستەردى قايتا قاراۋعا جانە زاڭنامالىق وزگەرىستەر ازىرلەۋگە نەگىز بولدى. مۇنداعى باستى مىندەت - مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي قولداۋىن حالىق ءۇشىن بارىنشا تۇسىنىكتى، قولجەتىمدى جانە ءادىل ەتۋ.
وسى باعىتتا «وتباسى بانك» ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ تۇرعىن ءۇي زاڭناماسىنا ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزۋگە باستاما بولدى. اتاپ ايتقاندا، «تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» جانە «دەربەس دەرەكتەر جانە ولاردى قورعاۋ تۋرالى» زاڭدارعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. ولاردىڭ نەگىزگى ماقساتى - تۇرعىن ءۇيدى ازاماتتاردىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىنە بەيىمدەۋ. زاڭنامالىق وزگەرىستەردىڭ ءبىر بولىگى قازىردىڭ وزىندە قولدانىسقا ەنگىزىلدى.
ماڭىزدى وزگەرىستىڭ ءبىرى اۋىل تۇرعىندارىنا تىكەلەي قاتىستى. 2026 -جىلدىڭ 1 -قىركۇيەگىنەن باستاپ اۋىلدىق جەرلەردە جالدامالى تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ ءتارتىبى وزگەرەدى.
بۇعان دەيىن تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج رەتىندە ەسەپتە تۇرعان اۋىل تۇرعىندارىنا جالدامالى باسپانانى ءبولۋ اۆتوماتتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلسا، ەندى ازاماتتىڭ ءوزىنىڭ تاڭداۋىنا باسىمدىق بەرىلەدى. جۇيە بەلگىلى ءبىر باسپانانى اۆتوماتتى تۇردە ۇسىنبايدى. تۇرعىن قولجەتىمدى نۇسقالاردىڭ اراسىنان قاجەتتى تۇرعىن ءۇيدى ءوزى تاڭداپ، وعان ءوتىنىش بەرۋى ءتيىس. تاڭداۋ جاساعاننان كەيىن «باسپانا ماركەت» پورتالى ارقىلى ەلەكتروندىق تسيفرلىق قولتاڭبانى (ەسق) پايدالانىپ، ءوتىنىش بەرۋ قاجەت.
وسىلايشا، 1-قىركۇيەكتەن باستاپ اۋىلدىق جەرلەردەگى جالدامالى تۇرعىن ءۇي ازاماتتىڭ جەكە تاڭداۋى مەن بەرگەن ءوتىنىشى نەگىزىندە بولىنەدى.
جاڭا ءتاسىلدىڭ باستى ەرەكشەلىگى — اۋىل تۇرعىنىنا تاڭداۋ مۇمكىندىگىنىڭ بەرىلۋى. ازامات ءوز اۋدانى شەگىندەگى قولجەتىمدى تۇرعىن ۇيلەردى سالىستىرىپ، وتباسىنىڭ قاجەتتىلىگىنە سايكەس كەلەتىن نۇسقاعا ءوتىنىش بەرە الادى.
— بۇل وزگەرىستىڭ باستى ماقساتى — اۋىل تۇرعىندارىنا تاڭداۋ ەركىندىگىن بەرۋ. ازاماتقا قانداي باسپانا قاجەت ەكەنىن ونىڭ ءوزى جاقسى بىلەدى. سوندىقتان ەندى تۇرعىندار قولجەتىمدى نۇسقالاردى قاراپ، ءوز وتباسىنىڭ قاجەتتىلىگىنە سايكەس كەلەتىن تۇرعىن ءۇيدى تاڭداپ، ءوتىنىش بەرە الادى. ماڭىزدىسى، بۇل ءتارتىپ تەك اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە تۇراتىن جانە تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج رەتىندە ەسەپتە تۇرعان ازاماتتارعا قولدانىلادى، — دەيدى ديدار نۇرلان ۇلى.
ماڭىزدىسى، تۇرعىندارعا ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭباسىنىڭ جارامدىلىق مەرزىمىن الدىن الا تەكسەرىپ، «باسپانا ماركەت» پورتالىنداعى اقپاراتپەن تانىسىپ وتىرعان ءجون. بۇل قولايلى تۇرعىن ءۇي پايدا بولعان كەزدە ءوتىنىشتى ۋاقىتىلى بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جالپى ەنگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەر تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ ۇدەرىسىندەگى ازاماتتىڭ ءرولىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان. ەگەر بۇرىن باسپانا اۆتوماتتى جۇيە ارقىلى بولىنسە، ەندى اۋىل تۇرعىنى ۇسىنىلعان نۇسقالاردىڭ اراسىنان تاڭداۋ جاساپ، شەشىم قابىلداۋ ۇدەرىسىنە تىكەلەي قاتىسادى.
وسىلايشا، جاڭا ءتارتىپ اۋىلدارلاعى تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ جۇيەسىن تۇسىنىكتىرەك ءارى تۇرعىنداردىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىنە بەيىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.