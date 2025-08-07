اۋىل مەكتەبى تىرەك مەكتەپتەر جەلىسىنە قوسىلادى
استانا. KAZINFORM - اۋىل مەكتەپتەرىندە العاش رەت زاماناۋي STEM ارت، تەلە ستۋديا مەن عىلىمي كابينەتتەر پايدا بولىپ، ۇستازدار وقۋ باعدارلاماسىنان وتەدى.
ءبىلىم بەرۋ سالاسىن تۇراقتى دامىتۋ قورى، Aitas حولدينگى، «قازاقستان حالقىنا» قورى، نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى ەلىمىزدىڭ وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى قولداۋىمەن «اۋىلدىق ايماقتارداعى تىرەك مەكتەپتەردىڭ الەۋەتىن ارتتىرۋ» اۋقىمدى جوباسىنىڭ سوڭعى كەزەڭىن باستادى.
2025 -جىلى جوباعا ەلىمىزدىڭ ءار وبلىسىنان 51 مەكتەپ قاتىسادى. وسىلايشا، 2019 -جىلى باستاۋ العان جوبا ەلىمىزدىڭ ءار اۋدانى مەن مونوقالاسىندا بارلىعى 192 وقۋ ورنىن قامتيدى. جوبانىڭ ماقساتى - اۋىل مەن قالا مەكتەپتەرى اراسىنداعى ءبىلىم ساپاسىنداعى تەڭسىزدىكتى جويۋعا باعىتتالعان.
2019 -جىلى Aitas حولدينگىنىڭ الەۋمەتتىك ميسسياسى اياسىندا ۇلتتىق تىرەك مەكتەپتەر جەلىسىن قۇرۋ ستراتەگياسىن ىسكە اسىرا باستادى. ال 2022 -جىلى «قازاقستان حالقىنا» قورى قولداۋى ارقاسىندا اتالمىش جوبا ەلىمىزدىڭ ءار وڭىرىندەگى اۋىل مەكتەپتەرىنە جەتتى. وسى ارالىقتا نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى جوبانىڭ اكادەميالىق سەرىكتەسى بولىپ كەلەدى.
تىرەك مەكتەپتەر جەلىسىنە ەنگەن ءار مەكتەپتە زاماناۋي وقۋ-قۇرالدارى، STEM، روبوتوتەحنيكا كابينەتتەرى، ارت جانە تەلەستۋديا پايدا بولادى. ۇستازدار ەلىمىزدىڭ ۇزدىك ۇستازدارىمەن تاجىريبە الماسادى.
جوبا تولىعىمەن جەكە جانە قايىرىمدىلىق قارجىعا جۇزەگە اسىرىلادى. ءار مەكتەپتىڭ جابدىقتالۋىنا «قازاقستان حالقىنا» قورى 250 ميلليون تەڭگەدەن، جالپى 12,8 ميلليون تەڭگە ءبولدى. Aitas حولدينگى ءبىلىم بەرۋ سالاسىن تۇراقتى دامىتۋ قورىنىڭ وپەراتسيالىق شىعىندارىن وتەپ بەرسە، «نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى» د ب ب ۇ اۋىل ۇستازدارىن ءوز قاراجاتىنا وقىتادى.
تىرەك مەكتەپتەر جەلىسىن دامىتۋ اۋىلداعى ءبىلىم ساپاسىنىڭ تۇراقتى وسۋىنە جانە بالالاردىڭ تەڭ ءبىلىم الۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
2022-2024 -جىلدارى ۇلتتىق تىرەك مەكتەپتەر جەلىسىن قۇرۋ ستراتەگياسى ارقاسىندا ەلىمىزدە 141 اۋىل مەكتەبى تىرەك مەكتەپ ستاتۋسىن الدى. بيىلعى 51 مەكتەپتىڭ ارقاسىندا ولاردىڭ سانى 192-گە جەتەدى. جالپى 1900-دەن استام كابينەت جاڭادان جابدىقتالىپ، 190 مىڭعا جۋىق زاماناۋي جاعدايدا ءبىلىم الادى.
تىرەك مەكتەپتەر از ۋاقىتتا جوعارى ناتيجە كورسەتىپ جاتىر. ۇ ب ت، وليمپيادالار مەن حالىقارالىق جارىس جەڭىمپازدارىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى.
ەستەرىڭىزگە سالساق، 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جوباعا قاتىسقان حرومتاۋ مەكتەبىنە بارىپ، مەكتەپ پەن ۇستازدارعا جوعارى باعاسىن بەردى. ال پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ اكىمدىكتەر مەن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەلىمىزدە 200 تىرەك مەكتەپ قۇرۋدى تاپسىرعان بولاتىن.
2025 -جىلى قاتىساتىن مەكتەپتەردىڭ تولىق ءتىزىمىن furo.kz سايتىنان كورە الاسىزدار.