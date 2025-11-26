ق ز
    21:11, 26 - قاراشا 2025 | GMT +5

    «اۋىل ەل بەسىگى» جوباسىندا شەكاراداعى ەلدىمەكەندەرگە باسىمدىق بەرىلۋ كەرەك - دەپۋتات ساۋالى

    استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى نارتاي سارسەنعاليەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، «اۋىل ەل بەسىگى!» جوباسىنىڭ كەيبىر شارتتارىن وزگەرتۋدى ۇسىندى.

    ауыл
    Фото: egemen.kz

    - «اۋىل ەل بەسىگى» جوباسىندا قاراجات ءبولۋ ءوڭىردىڭ تۇرعىندار سانىنا بايلانىستى دەپ كورسەتىلگەن. ءبىراق بۇل قاتە ۇستانىم. مىسالى، 100 مىڭ ادامعا 100 ميلليون تەڭگە ءبولىندى دەلىك. سونشا حالىق ءبىر وبلىستىڭ 4 اۋىلىندا تۇرسا، ءبىر وبلىستىڭ 20 اۋىلىندا ءومىر ءسۇرۋى مۇمكىن. سالدارىنان اتالعان اقشانى ءبىر وبلىس 4 اۋىلداعى ينفراقۇرىلىمدى ۇستاۋعا جۇمساسا، باسقا وبلىس سول قاراجاتتى 20 اۋىلعا جەتكىزۋگە ءماجبۇر. ول جەتپەيدى دە. ماسەلەن ب ق و- دا 405 اۋىل بار. ونىڭ 145- ءى شەكارا ماڭىندا. اۋىلداردىڭ سانى كوپ بولعان سايىن كۇتىپ ۇستاۋدى قاجەت ەتەتىن الەۋمەتتىك جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمنىڭ دا سانى ارتا بەرەدى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.

    ول بۇل پروبلەمانى شەشۋ ءۇشىن باعدارلامادا شەكارالىق اۋىلدارعا باسىمدىق بەرۋ كەرەك دەپ وتىر.

    - «اۋىل ەل بەسىگى!» جوباسى بويىنشا بولىنەتىن قاراجاتتى ەلدىمەكەندەرىنىڭ سانىن ەسكەرە وتىرىپ، سونىڭ ىشىندە شەكارا ماڭىندا ورنالاسقان اۋىلدارعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ ءبولۋ قاجەت، — دەدى نارتاي سارسەنعاليەۆ.

    ەسكە سالساق، اقتوبە وبلىسىنىڭ شارۋالارى رەسەيمەن اراداعى شەكاراعا قورشاۋ سالۋدى سۇراعان ەدى.

    اۆتور

    ەسىمجان ناقتىباي

    بيلىك جانە ساياسات پارلامةنت
