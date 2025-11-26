«اۋىل ەل بەسىگى» جوباسىندا شەكاراداعى ەلدىمەكەندەرگە باسىمدىق بەرىلۋ كەرەك - دەپۋتات ساۋالى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى نارتاي سارسەنعاليەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆتىڭ اتىنا ساۋال جولداپ، «اۋىل ەل بەسىگى!» جوباسىنىڭ كەيبىر شارتتارىن وزگەرتۋدى ۇسىندى.
- «اۋىل ەل بەسىگى» جوباسىندا قاراجات ءبولۋ ءوڭىردىڭ تۇرعىندار سانىنا بايلانىستى دەپ كورسەتىلگەن. ءبىراق بۇل قاتە ۇستانىم. مىسالى، 100 مىڭ ادامعا 100 ميلليون تەڭگە ءبولىندى دەلىك. سونشا حالىق ءبىر وبلىستىڭ 4 اۋىلىندا تۇرسا، ءبىر وبلىستىڭ 20 اۋىلىندا ءومىر ءسۇرۋى مۇمكىن. سالدارىنان اتالعان اقشانى ءبىر وبلىس 4 اۋىلداعى ينفراقۇرىلىمدى ۇستاۋعا جۇمساسا، باسقا وبلىس سول قاراجاتتى 20 اۋىلعا جەتكىزۋگە ءماجبۇر. ول جەتپەيدى دە. ماسەلەن ب ق و- دا 405 اۋىل بار. ونىڭ 145- ءى شەكارا ماڭىندا. اۋىلداردىڭ سانى كوپ بولعان سايىن كۇتىپ ۇستاۋدى قاجەت ەتەتىن الەۋمەتتىك جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمنىڭ دا سانى ارتا بەرەدى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.
ول بۇل پروبلەمانى شەشۋ ءۇشىن باعدارلامادا شەكارالىق اۋىلدارعا باسىمدىق بەرۋ كەرەك دەپ وتىر.
- «اۋىل ەل بەسىگى!» جوباسى بويىنشا بولىنەتىن قاراجاتتى ەلدىمەكەندەرىنىڭ سانىن ەسكەرە وتىرىپ، سونىڭ ىشىندە شەكارا ماڭىندا ورنالاسقان اۋىلدارعا باسىمدىق بەرە وتىرىپ ءبولۋ قاجەت، — دەدى نارتاي سارسەنعاليەۆ.
ەسكە سالساق، اقتوبە وبلىسىنىڭ شارۋالارى رەسەيمەن اراداعى شەكاراعا قورشاۋ سالۋدى سۇراعان ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي