اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى فەرمەرلەرگە تىكەلەي سۋبسيديا بەرۋ تەتىكتەرىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى مەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە سۋبسيديا تولەۋ تەتىكتەرى مەن اگرارلىق سالا وكىلدەرى الدىنداعى جيناقتالعان بەرەشەك ماسەلەسى كەڭىنەن تالقىلانىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى تۇسىنىكتىمە بەردى.
مينيسترلىك ءمالىم ەتكەندەي، كەز كەلگەن اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن ءوندىرۋشى سۋبسيديا الۋعا ءوتىنىم بەرە الادى.
- ءوتىنىم سۋبسيديالاۋ ەرەجەلەرىنە سايكەس بولۋى ءتيىس. مىسالى، ينۆەستيتسيالىق سۋبسيديا الۋ ءۇشىن فەرمەر ءوز شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا ينۆەستيتسيا سالۋى قاجەت، ياعني، ءسۇت-تاۋارلى فەرما سالعان اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن ءوندىرۋشى جوبانىڭ بەلگىلەنگەن قۇن شەگىنەن اسپاي، جۇمساعان قاراجاتىنىڭ %25- ىن قايتارا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سۋبسيديالاۋ ساياساتىن اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ازىرلەيدى، ال سۋبسيديالاردى بەرۋ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ، ياعني اكىمدىكتەردىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى.
- وتىنىمدەر اكىمدىكتەردىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى باسقارمالارى ارقىلى سيفرلىق جۇيەدە قابىلدانىپ، وڭدەلەدى. بارلىق ۇدەرىس اۆتوماتتاندىرىلعان جانە اشىق جۇرگىزىلەدى. وبلىستىق بيۋدجەتتى ءماسليحاتتار بەكىتەدى، ال سۋبسيديالار ءدال وسى قاراجات ەسەبىنەن تولەنەدى. 2023 -جىلدان باستاپ سۋبسيديالاۋعا ارنالعان قاراجات جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرتتەرگە ەنگىزىلگەن، ياعني، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن وبلىستىق بيۋدجەتتەرگە بەرىلەدى. اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەردىڭ وتىنىمدەرى قاراجات ءتۇسۋ ءتارتىبى بويىنشا كەزەكپەن قابىلدانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆو تۇسىنىكتەمەسىندە سۋبسيديالار بويىنشا بەرەشەكتىڭ قالىپتاسۋى قاجەتتىلىكتىڭ قولدا بار قاراجات كولەمىنەن اسىپ كەتۋىنە بايلانىستى بولىپ وتىرعانى ايتىلعان.
— جىل سايىن وتكەن كەزەڭدەردىڭ بەرەشەكتەرى اعىمداعى جىلدىڭ بيۋدجەتى ەسەبىنەن وتەلىپ، قوسىمشا قاراجات بولىنەدى. جىل باسىنان بەرى وڭىرلەر بارلىق باعىت بويىنشا بەرەشەكتەردى وتەۋدى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. ماسەلەنى جۇيەلى شەشۋ ءۇشىن كوكتەمگى دالا جانە ەگىن جيناۋ جۇمىستارى مەن اينالىم قاراجاتىنا بەرىلەتىن كرەديتتەر بويىنشا پايىزدىق مولشەرلەمەنى سۋبسيديالاۋ توقتاتىلىپ، ونىڭ ورنىنا تىكەلەي سۋبسيديالاۋ ەنگىزىلدى. ياعني، فەرمەرلەر جەڭىلدەتىلگەن مولشەرلەمەمەن كرەديت الادى. وسىنىڭ ناتيجەسىندە بۇل باعىتتاعى سۋبسيديا بويىنشا بەرەشەككە جول بەرىلمەيدى، — دەپ تۇيىندەدى ا ش م.
سونداي- اق سۋبسيديالاۋدىڭ باسقا تۇرلەرى بويىنشا دا جۇيەلى شارالار قابىلدانىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ش ق و- دا سۋبسيديا العان شارۋا قوجالىقتار مال باسىن ساقتاۋ تالاپتارىن ورىنداماعانىن جازعان ەدىك.