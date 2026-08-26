«اۋىل» پارتياسى قۇرىلتايداعى 10 دەپۋتاتىنىڭ ءتىزىمىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن «اۋىل» پارتياسى ساياسي كەڭەسى بيۋروسىنىڭ وتىرىسى ءوتىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ دەپۋتاتتىق مانداتتارىن يەلەنەتىن 10 كانديداتتىڭ ءتىزىمىن بەكىتتى.
شەشىم 23 -تامىزدا وتكەن قۇرىلتاي سايلاۋىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قابىلداندى. سايلاۋ ناتيجەسىندە «اۋىل» پارتياسى 10 دەپۋتاتتىق مانداتقا يە بولدى.
پارتيا جارعىسىنا سايكەس ساياسي كەڭەس بيۋروسى القالى تۇردە مىنا كانديداتتاردىڭ ءتىزىمىن بەكىتتى:
1. ايتۋعانوۆ قايرات قاپار ۇلى
2. بايمانوۆ شاحماردان اسقار ۇلى
3. بەگاليەۆا زاحيرا وڭعارباي قىزى
4. ەگىزبايەۆ سەرىك راحمەتوللا ۇلى
5. يرگيبايەۆ مۇرات سامات ۇلى
6. كادجيبەكوۆا اجار ەلەمەس قىزى
7. كيان ۆلاديمير سەرگەيەۆيچ
8. مۇحامەتوۆ الماس ەرەك ۇلى
9. رايحانوۆا دينارا قۋانىش قىزى
10. توقسەيتوۆا رابيعا الىبەك قىزى
ءتيىستى قۇجاتتار زاڭنامادا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن تىركەۋ ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنا جولداندى. دەپۋتاتتىق مانداتتاردى ءبولۋ كەزىندە ايەلدەردىڭ، جاستاردىڭ جانە مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ وكىلدىگىنە قاتىستى زاڭ تالاپتارى ساقتالدى. ولاردىڭ بەكىتىلگەن قۇرامداعى جيىنتىق ۇلەسى - %60.
ءتىزىم كانديداتتاردىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگى مەن قۇزىرەتتەرى ەسكەرىلە وتىرىپ جاساقتالدى جانە ساپالى ءارى تەڭگەرىمدى قۇرامىمەن ەرەكشەلەنەدى. ونىڭ قۇرامىندا اگرارلىق سەكتور، مەملەكەتتىك باسقارۋ، عىلىم، بيزنەس جانە الەۋمەتتىك سالانىڭ وكىلدەرى بار.
اتاپ ايتقاندا، جاڭا قۇرامعا اگرونومدار، ۆەتەريناريا ماماندارى، عالىمدار، بيوتەحنولوگيا سالاسىنىڭ ساراپشىلارى، سونداي-اق مەملەكەتتىك باسقارۋ، الەۋمەتتىك ساياسات جانە ينكليۋزيا سالاسىنىڭ ماماندارى ەندى.
جاڭا فراكسيانىڭ باستى مىندەتى - پارتيانىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىن ناقتى جۇزەگە اسىرۋ. دەپۋتاتتار وڭىرلەردى دامىتۋ، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى، ينفراقۇرىلىم، الەۋمەتتىك ساياسات، ءبىلىم مەن عىلىم، وتباسى مەن جاستاردى قولداۋ جانە ەكولوگيا باعىتتارىنداعى باستامالاردى ىلگەرىلەتۋگە كۇش سالادى. سونىمەن قاتار پارتيا قۇرامدى جاڭارتۋ جانە كادرلىق الەۋەتتى كۇشەيتۋ جۇمىسىن جالعاستىرادى.
بەكىتىلگەن تىزىمگە ەنبەگەن كانديداتتار اراسىنان پارتيالىق كادرلىق رەزەرۆ قالىپتاستىرىلىپ، ولار ساراپتامالىق، قوعامدىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق جۇمىستارعا تارتىلادى. «اۋىل» پارتياسىنىڭ باستى ماقساتى - سايلاۋشىلاردىڭ سەنىمىن اقتاپ، سايلاۋالدى باعدارلامانى ناقتى ىستەر ارقىلى جۇزەگە اسىرۋ.
ج س د پ قۇرىلتايعا كىرەتىن 8 دەپۋتاتتىڭ ەسىمىن اتادى
جالپى ۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتياسى (ج س د پ) قۇرىلتايدىڭ جاڭا قۇرامىندا جۇمىس ىستەيتىن سەگىز وكىلىنىڭ ءتىزىمىن جاريالادى.
پارتيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ج س د پ ساياسي كەڭەسى پرەزيديۋمىنىڭ وتىرىسىندا پارتيا اتىنان قۇرىلتايعا كىرەتىن كانديداتتاردىڭ ءتىزىمى ءبىراۋىزدان قولداۋ تاپتى.
ج س د پ اتىنان قۇرىلتاي قۇرامىنا سەگىز كانديدات كىرەدى:
1. اسحات راقىمجانوۆ - ج س د پ ءتوراعاسى، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ VIII شاقىرىلىم دەپۋتاتى، سوتسياليستىك ينتەرناتسيونال حالىقارالىق ۇيىمىنىڭ ۆيتسە- پرەزيدەنتى؛
2. ماقسۇت ناسيبۇلوۆ - ج س د پ ورتالىق اپپاراتىنىڭ باسشىسى؛
3. نۇرايناش قامالوۆا - ج س د پ اتىراۋ وبلىستىق فيليالىنىڭ ءتوراعاسى؛
4. لاريسا لي - «PANA» جوباسىنىڭ جەتەكشىسى؛
5. اسلان قۇلماعامبەتوۆ - ج س د پ استانا قالالىق فيليالىنىڭ ەكولوگيالىق ساياسات ماسەلەلەرى جونىندەگى ساراپشىسى؛
6. ارمان اقىلباي - ق ر ادىلەت مينيسترلىگى پەرسونالمەن جۇمىس دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى؛
7. ناۋرىز سايلاۋباي - ج س د پ جاستار قاناتىنىڭ جەتەكشىسى، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ VIII شاقىرىلىم دەپۋتاتى؛
8. اجار ساعاندىقوۆا - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ VIII شاقىرىلىم دەپۋتاتى، ج س د پ ايەلدەر قاناتىنىڭ جەتەكشىسى.
- ج س د پ ءوز سايلاۋشىلارىنا بىلدىرگەن سەنىمى ءۇشىن العىس ايتادى. پارتيا قازاقستان ازاماتتارىنىڭ مۇددەلەرىن قۇرىلتايدا ودان ءارى قورعاۋعا جانە الەۋمەتتىك- دەموكراتيالىق باعىتتاعى باستامالارىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزۋگە دايىن، - دەلىنگەن باسپا ءسوز حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى شاقىرىلىمىنىڭ العاشقى سەسسياسىن شاقىرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويعان ەدى.
قۇرىلتايدىڭ العاشقى سەسسياسى 2026 -جىلعى 28 - تامىزدا وتەدى.
ەسكە سالايىق، 23 -تامىزدا وتكەن قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا بەس ساياسي پارتيا پارلامەنت قۇرامىنا ءوتتى.
قازاقستان حالىق پارتياسى مەن «بايتاق» پارتياسى قاجەتتى مەجەدەن وتە العان جوق.