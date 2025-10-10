ايدوس سارىم: كوپبالالى وتباسىلار ءىرى قالالارعا كوپ بولمەلى پاتەردىڭ ازدىعىنان كەلە الماي جاتىر
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ايدوس سارىم قۇرىلىس نارىعىن رەتتەۋ ساياساتى مەن دەموگرافيالىق ساياساتتى ۇيلەستىرىپ جۇرگىزۋدى ۇسىندى.
- مەن ادەيىلەپ ستاتيستيكانى قارادىم. وسىدان 15-20 جىل بۇرىن پاتەر سالۋ كەزىندە 2-3 بولمەلى پاتەرلەرگە باسىمدىق بەرىلسە، قازىر قالالاردا بەرىلەتىن پاتەرلەردىڭ جارتىسى - 1 جانە 2 بولمەلى. كەيىنگى 10-15 جىلدا شىنىمەن دە 1 بولمەلى پاتەرلەردىڭ ۇلەسى تەڭ جارتىسىنا ارتقان. سالىناتىن پاتەرلەردىڭ كوبى 1 جانە 2 بولمەلى بولسا، كوپبالالى وتباسىلار وعان كىرە المايدى. وسىنى بولدىرماۋ ءۇشىن قۇرىلىس كومپانيالارىنا دۇرىس سيگنالدار بەرەيىك. بالكىم ءبىر جەڭىلدىكتەر قاراستىرۋ كەرەك شىعار. «قالالارعا وسىنشا بولمەلى پاتەر كوبىرەك كەرەك» دەگەن سيگنال بەرىلۋ كەرەك سياقتى. ويتكەنى بالاسى كوپ وتباسىلاردى جەر ۇيلەرگە ىعىستىرىپ جاتىرمىز. ولار وڭىرلەرگە كوشۋگە ءماجبۇر. قۇرىلىس نارىعىن رەتتەۋ ىسىندە دە دەموگرافيالىق ساياسات بولۋ كەرەك، - دەدى دەپۋتات.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ دەپۋتاتتىڭ ۇسىنىسىن قولداۋعا دايىن ەكەنىن ايتتى.
- وندا ءبىز ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، نورماتيۆتىك جولىن پىسىقتايىق، - دەدى ول.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي