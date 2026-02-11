كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مەملەكەت باسشىسىنا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قورىتىندى جوباسىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - قاسىم- جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسى - كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسى ەلۆيرا ءازىموۆانى، كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريندى جانە كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەسى - پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆتى قابىلدادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنا كوميسسيانىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى بويىنشا اتقارعان جۇمىسى تۋرالى مالىمەت بەرىلدى.
ەلۆيرا ءازىموۆا كوميسسيانىڭ وسىعان دەيىن وتكەن ون ەكى وتىرىسىنىڭ ناتيجەسىندە جاڭا اتا زاڭنىڭ قورىتىندى جوباسى ازىرلەنگەنىن باياندادى. جاڭا كونستيتۋتسيا ءماتىنى ازاماتتار مەن ساراپشىلاردىڭ بىلتىر قازان ايىنان باستاپ eGov جانە e-Otinish پورتالدارىنا جولداعان باستامالارى نەگىزىندە دايىندالدى. سونداي-اق جوبادا پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبى قازان-قاڭتار ايلارى ارالىعىندا جيناقتاعان تاسىلدەر دە ەسكەرىلدى. ەلۆيرا ءازىموۆا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمعا شىعارۋدى ۇسىناتىنىن جەتكىزدى.
مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ وتە اۋقىمدى ءارى ماڭىزدى جۇمىس اتقارعانىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنتتىڭ پىكىرىنشە، جاڭا كونستيتۋتسيا ەرەجەلەرى مەملەكەتىمىزدىڭ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزىن ترانسفورماتسيالاۋ ۇدەرىسى تولىعىمەن اياقتالىپ، مۇلدە جاڭا كونستيتۋتسيالىق ۇلگىگە كوشەتىنىن كورسەتەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جاڭا اتا زاڭ جوباسى قوعامداعى وزەكتى قۇندىلىقتار مەن مەملەكەتتىك ساياسات قاعيداتتارىن ايقىنداپ قانا قويماي، قازاقستاننىڭ ودان ءارى پروگرەسسيۆتى دامۋىنا نەگىز قالايتىنىن ايتتى.
پرەزيدەنت ماڭىزدى جۇمىستى كاسىبي تۇرعىدا اتقارعان كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا مۇشەلەرىنە ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى. سونداي-اق كوميسسيا مۇشەلەرىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن تىكەلەي ەفيردە تالقىلاۋى قوعامدىق ديالوگتىڭ جوعارى دەڭگەيىن تانىتقانىنا نازار اۋداردى.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى جوبانى ازىرلەۋ مەن تالقىلاۋعا مىڭداعان ازاماتتىڭ بەلسەنە اتسالىسقانىنا توقتالىپ، بۇل «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىنا ساي كەلەتىنىن جانە جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ شىنايى حالىقتىق سيپاتىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ تاياۋ ارادا جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى جارلىققا قول قوياتىنىن مالىمدەدى.