مۇناي وڭدەۋ قۋاتى 40 ميلليون تونناعا دەيىن ارتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇناي وڭدەۋدى دامىتۋدى كۇشەيتۋدە: قۋاتتاردى جىلىنا 40 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
مۇناي-گاز سالاسى قىزمەتكەرلەرى كۇنى قارساڭىندا مۇناي-گاز سالاسىنىڭ دامۋى مەن بولاشاعىنا توقتالىپ وتكەن ءجون. قازاقستان مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋدى كەزەڭ-كەزەڭىمەن كۇشەيتىپ، مۇناي وڭدەۋ كولەمىن ۇلعايتۋعا، مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋدى كەڭەيتۋگە جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ونىمدەر شىعارۋدى دامىتۋعا باعىت الىپ وتىر.
2024 -جىلى ەلىمىزدە مۇناي وڭدەۋ كولەمى 18,3 ميلليون توننانى قۇراپ، جوسپارلى كورسەتكىشتەن %2,23- عا اسىپ ءتۇستى، ال مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ كولەمى 14,75 ميلليون تونناعا جەتتى. 2025 -جىلى مۇناي وڭدەۋ كولەمى 18,4 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايىپ، جوسپاردان %4,5- عا جوعارى بولدى. مۇناي ونىمدەرىن ءوندىرۋ 15,47 ميلليون توننا، جوسپارلى كورسەتكىشتەن %6,3- عا استى. 2026 -جىلى 15,49 ميلليون توننا مۇناي ءونىمىن ءوندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
سالانى ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا ۇكىمەت 2025- 2040 -جىلدارعا ارنالعان مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسىن بەكىتتى. قۇجاتتىڭ نەگىزگى مىندەتى - مۇناي وڭدەۋ قۋاتتارىن ەداۋىر ارتتىرۋ جانە قولدانىستاعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ تيىمدىلىگىن جوعارىلاتۋ.
تۇجىرىمداما اياسىندا جۇمىس ىستەپ تۇرعان م ءو ز- دەردى كەڭەيتۋ كوزدەلگەن. ناتيجەسىندە ولاردىڭ مۇناي وڭدەۋ بويىنشا جيىنتىق قۋاتى جىلىنا 18 ميلليون توننادان 29 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتىلادى. بۇدان بولەك، قۋاتى جىلىنا 10 ميلليون توننا بولاتىن جاڭا ءىرى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسىلايشا، ەلىمىزدىڭ مۇناي وڭدەۋ بويىنشا جيىنتىق قۋاتىن جىلىنا 40 ميلليون تونناعا دەيىن جەتكىزۋ كوزدەلىپ وتىر.
سونىمەن قاتار مۇنايدى وڭدەۋ تەرەڭدىگىن %89- دان %94- عا دەيىن ارتتىرۋ، موتور وتىندارىن ءوندىرۋ كولەمىن ۇلعايتۋ جانە مۇناي-حيميا سالاسىن ودان ءارى دامىتۋ جوسپارلانۋدا. سونداي-اق مۇناي ونىمدەرىنىڭ ساپاسىن ەكولوگيالىق ك4 ستاندارتىنان ك5+ ستاندارتىنا دەيىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن ارتتىرۋ كوزدەلگەن.
اتالعان جوبالاردى ىسكە اسىرۋ قازاقستانعا مۇناي وڭدەۋ كولەمىن ەداۋىر ارتتىرۋعا عانا ەمەس، وتاندىق شيكىزاتتى ءتيىمدى پايدالانۋعا، مۇناي ونىمدەرىنىڭ اسسورتيمەنتى مەن ءوندىرىس كولەمىن كەڭەيتۋگە، جەكەلەگەن ءونىم تۇرلەرى بويىنشا سىرتقى جەتكىزىلىمدەرگە تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا جانە مۇناي-حيميا سالاسىن ودان ءارى دامىتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىلايشا، مۇناي وڭدەۋدى دامىتۋ قازاقستاننىڭ مۇناي-گاز سالاسىن ترانسفورماتسيالاۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى. بۇل رەتتە باسىمدىق نەگىزىنەن شيكىزاتتىق مودەلدەن تولىق وندىرىستىك سيكل قالىپتاستىرۋعا جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ونىمدەر شىعارۋدى ۇلعايتۋعا اۋىسۋعا بەرىلەدى.
ايتا كەتەلىك الەمدىك نارىقتا مۇناي باعاسى قىمباتتاپ كەلەدى.