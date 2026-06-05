ماي ەكسپورتى ءتورت جىلدا 4 ەسەگە ءوسىپ، 963 ميلليون دوللارعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ماي سالاسىنىڭ ەكسپورتتىق كىرىسى ءتورت جىلدا ءتورت ەسەگە ءوسىپ، 963 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتتى. بۇل تۋرالى ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين حابارلادى.
ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين سوڭعى جىلدارى ماي ءوندىرۋ سالاسى اگروونەركاسىپتىك كەشەن سەگمەنتىنىڭ بىرىنەن ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزدى باعىتىنا، ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋدىڭ، قايتا وڭدەۋدى دامىتۋ مەن قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم جاساۋدىڭ تابىستى ۇلگىسىنە اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
— نەبارى ءتورت جىلدىڭ ىشىندە قازاقستاندىق ماي ءونىمى ەكسپورتىنىڭ ۆاليۋتالىق ءتۇسىمى ءتورت ەسەگە، 240 ميلليوننان 963 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىن ءوستى. ءوندىرىس رەكوردتىق 1,6 ميلليون تونناعا، قايتا وڭدەلگەن اۋىلشارۋاشىلىعى ءونىمى ەكسپورتىنداعى سالانىڭ ۇلەسى %27- عا جەتتى. بۇل وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋ، قايتا وڭدەۋدى دامىتۋ مەن ينۆەستيتسيا تارتۋداعى دايەكتى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ناتيجەسى. قايتا وڭدەۋمەن بىرگە اۋىل شارۋاشىلىعى دا دامىپ، مايلى داقىل القابى كەڭەيۋدە. فەرمەرلىك شارۋاشىلىقتىڭ تابىستىلىعى ارتتى. جاڭا جۇمىس ورىندارى اشىلىپ، كولىك جانە ەكسپورتتىق ينفراقۇرىلىم دامىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆيتسە-پرەمەر.
بۇگىنگى تاڭدا قازاقستان كۇنباعىس مايىن ەكسپورتتاۋ جونىنەن الەمدە التىنشى ورىندا. ول ءونىمدى قىتاي نارىعىنا ەكىنشى ءىرى جەتكىزۋشى. سونداي-اق، رەسپۋبليكا ەۋروپالىق وداققا كۇنباعىس ۇنىن باستى جەتكىزۋشىلەر قاتارىنا كىرىپ، ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ قاجەتتىلىگىن تولىقتاي وتەي الادى.
سەرىك جۇمانعاريننىڭ ايتۋىنشا، سالانىڭ الداعى مىندەتى - ءىرى ەكسپورتتاۋشى مارتەبەسىنەن الەمدىك كوشباسشىنىڭ بىرىنە ءوتۋ. ول ءۇشىن 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان ماي ءونىمى ەكسپورتىن دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - سالانىڭ ۆاليۋتالىق ءتۇسىمىن جىلىنا $1,5 ميللياردتان اسا ۇلعايتۋ. قازاقستاننىڭ كۇنباعىس مايىنىڭ ءىرى الەمدىك ەكسپورتتاۋشىلارى اراسىنداعى پوزيتسياسىن نىعايتىپ، سالانىڭ الەمدىك كوشباسشىلارىنىڭ ۇشتىگىنە كىرۋ ءۇشىن نەگىز قۇرۋ قاجەت، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
وسى ماقساتقا قول جەتكىزۋ ءۇشىن جوعارى رەنتابەلدى مايلى داقىلدىڭ ەگىس القابىن كەڭەيتۋ، زاماناۋي اگروتەحنولوگيا ەسەبىنەن ونىمدىلىكتى ارتتىرۋ، تەرەڭ وڭدەۋگە ينۆەستيتسيا تارتۋ، سونداي-اق كولىك-لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىمدى جانە حالىقارالىق ساۋدا باعىتتارىن دامىتۋ جۇمىسى جالعاسادى.
قازاقستان ۇلتتىق قايتا وڭدەۋشىلەر قاۋىمداستىعىنىڭ ءتوراعاسى ياديكار يبراگيموۆ سالا ەكسپورتتىق گەوگرافيانى بەلسەندى تۇردە كەڭەيتىپ، لوگيستيكالىق شەشىمدى جەتىلدىرۋدە ەكەنىن جەتكىزدى.
ماسەلەن، 2026 -جىلى اقتاۋ پورتىندا العاش رەت تەڭىز كەمەسىنە وسىمدىك مايىن اۋىستىرىپ تيەۋ جۇزەگە اسىرىلدى. «ق ت ج» ۇ ك» ا ق قولداۋىمەن قىتاي باعىتىندا دوستىق - الاشانكوۋ شەكارالىق وتكەلى ارقىلى استىق تاسيتىن كولىكپەن تۇيىرشىكتەلگەن كۇنباعىس ۇنىن تاجىريبەلىك جەتكىزۋ باستالدى.
سونىمەن قاتار 2025 -جىلعى كۇزدە قازاقستان تاريحىندا العاش رەت شىعىس قازاقستان وبلىسىنان قىتايدىڭ جياڭسۋ پروۆينسياسىنا فلەكسيتانكتەر ارقىلى كۇنباعىس مايى 40 فۋتتىق كونتەينەرمەن جونەلتىلدى. جۇك 12 كۇندە 4700 شاقىرىمدى ءجۇرىپ ءوتىپ، كونتەينەرمەن تاسىمالداۋدىڭ تيىمدىلىگى مەن جوعارى جىلدامدىعىن كورسەتتى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان كۇنباعىس مايى ەكسپورتىنان الەمدە 6-ورىنعا شىققان ەدى.