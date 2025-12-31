اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ عىلىمي-تەحنيكالىق كەڭەسى جۇمىسىن باستادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىندە عىلىمي-تەحنيكالىق كەڭەستىڭ (ع ت ك) ءبىرىنشى وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ول اتوم عىلىمى مەن تەحنولوگيالارىن دامىتۋ سالاسىندا تۇراقتى جۇمىس ىستەيتىن ساراپتامالىق ورگان رەتىندە جۇمىسىن باستادى. ع ت ك بەكىتىلگەن ەرەجەگە سايكەس قۇرىلدى جانە اگەنتتىك قىزمەتىنە كاسىبي ساراپتامالىق قولداۋ كورسەتۋگە ارنالعان.
كەڭەستىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى - اتوم سالاسىن عىلىمي-تەحنيكالىق دامىتۋدىڭ باسىم باعىتتارى بويىنشا ۇسىنىمدار ازىرلەۋ، عىلىمي جانە تەحنولوگيالىق باعدارلامالاردى قاراۋ، سونداي- اق عىلىمي كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋعا قاتىسۋ.
-ءبىرىنشى وتىرىس بارىسىندا اتوم عىلىمىن دامىتۋدىڭ ۇزاق مەرزىمدى عىلىمي- تەحنيكالىق باعدارلاماسىن قالىپتاستىرۋ تاسىلدەرى، عىلىمي جوبالاردى ساراپتامالىق سۇيەمەلدەۋ ماسەلەلەرى جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلاردىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن ۋران وندىرۋگە جۇمسالاتىن شىعىنداردىڭ ءبىر پايىزى مولشەرىندە ىسكە اسىرىلاتىن جوبالاردى قوسا العاندا، عىلىمي- زەرتتەۋ جانە تاجىريبەلىك- كونسترۋكتورلىق جۇمىستاردى قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرى قارالدى. قاراجاتتى ۇتىمدى پايدالانۋ قاجەتتىلىگىنە جانە ولاردىڭ سالا مەن ەكونوميكا ءۇشىن پراكتيكالىق ماڭىزى بار قولدانبالى مىندەتتەرگە باعىتتالۋىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
عىلىمي-تەحنيكالىق كەڭەستىڭ قۇرامىنا جەتەكشى عالىمدار مەن ساراپشىلار، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ، دامۋ ينستيتۋتتارى مەن بەيىندى ۇيىمدار مەن ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ وكىلدەرى كىردى.
كەڭەس مۇشەلەرىنىڭ جارتىسىنان كوبى عىلىمي دارەجەلەرگە يە، بۇل اتوم سالاسىن دامىتۋدىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرىن قاراۋ كەزىندە عىلىمي نەگىزدىلىك پەن كاسىبي ساراپتامانىڭ جوعارى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، عىلىمي- تەحنيكالىق كەڭەستىڭ جۇمىسىن ۇيىمداستىرۋدى جانە ۇيلەستىرۋدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ عىلىم جانە يننوۆاتسيالار دەپارتامەنتى جۇزەگە اسىرادى.
بۇدان بۇرىن اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك پەن «روساتوم» اەس سالۋ جونىندەگى جول كارتاسىن بەكىتكەنىن جازدى.