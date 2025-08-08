اتوم ەلەكتر ستانسياسى سالىناتىن اۋماقتا زەرتتەۋ-ىزدەستىرۋ جۇمىستارى 1,5 جىلداي جۇرەدى
قونايەۆ. KAZINFORM - اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اسەت ماحامبەتوۆ ۇلكەن اۋىلىندا وتكەن بريفينگتە اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋعا دايىندىق اياسىنداعى ينجەنەرلىك-ىزدەستىرۋ جۇمىستارى 18 ايعا جوسپارلانعانىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بولاشاق ا ە س ورنالاساتىن جەردە جۇرگىزىلەتىن ينجەنەرلىك-ىزدەستىرۋ جۇمىستارى ءوڭىردىڭ سەيسميكالىق بەلسەندىلىگىن قوسا العاندا، بارلىق نەگىزگى پارامەترلەردى انىقتاۋعا باعىتتالعان.
- بۇگىندە قۇرىلىس الاڭى رەتىندە الماتى وبلىسىنىڭ جامبىل اۋدانى بەلگىلەندى. جۇمىس بارىسىندا ءۇش ىقتيمال ۋچاسكە تاڭدالىپ، ءارقايسىسىندا كەشەندى ينجەنەرلىك ىزدەستىرۋ جۇرگىزىلەدى. العاشقى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى - توپىراق بۇرعىلاۋ جانە ۇلگىلەردى الۋ بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، ىزدەستىرۋ بارىسىندا توپىراقتىڭ سيپاتتامالارى، جەراستى سۋلارىنىڭ بولۋى، سەيسميكالىق بەلسەندىلىك دەڭگەيى، سونداي-اق بەلسەندى جانە پاسسيۆتى گەولوگيالىق جارىقتاردىڭ بار-جوعى جان-جاقتى زەرتتەلەدى.
بۇل زەرتتەۋلەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جوبالىق-سمەتالىق قۇجاتتامانىڭ نەگىزىن قۇرايتىن باستاپقى دەرەكتەر جيىنتىعى قالىپتاسادى. ءدال وسى كەزەڭدە بولاشاق ا ە س- ءتىڭ نەگىزگى تەحنيكالىق پارامەترلەرى ايقىندالادى. اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىك وكىلى دالالىق زەرتتەۋلەر كەمىندە 12 ايعا سوزىلىپ، جىل بويى جۇرگىزىلەتىنىن، سودان كەيىن الىنعان دەرەكتەردى تالداۋ جانە وڭدەۋ كەزەڭى باستالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «روس اتوم» كومپانياسى قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن سالۋ جوباسى بويىنشا حالىقارالىق كونسورتسيۋمنىڭ كوشباسشىسى رەتىندە انىقتالعانىن جازعان ەدىك.
بۇگىن قازاقستاندا العاشقى ا ە س قۇرىلىسى رەسمي تۇردە باستالدى.
دوسبول اتاجان