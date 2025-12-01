اۆتوليزينگ باعدارلاماسى: كولىك ساتىپ الۋ پروتسەسى جەڭىلدەيدى
استانا. قازاقپارات - ەلدە بۇگىننەن باستاپ اۆتوليزينگ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلادى. ەندى كولىك باعاسى تومەندەپ، ونى ساتىپ الۋ پروتسەسى جەڭىلدەيدى.
ليزينگتىڭ اۆتونەسيەدەن قانداي ايىرماشىلىعى بار؟ اۆتونى نەسيەگە الامىن دەپ باستاپقى جارنانى جيناۋعا ۋاقىت جوعالتىپ الاتىندار بار. كەي ازاماتتاردىڭ باسىنداعى ءتۇرلى جاعدايعا سايكەس قارجىلىق قيىندىقتار تۋىنداۋى مۇمكىن. ءبىراق ەندى اۆتوليزينگ ىسكە قوسىلادى. ول كولىكتى ۇزاق مەرزىمگە جالداپ، كەيىن ونى ساتىپ الۋ نەمەسە قايتارۋ مۇمكىندىگىن قاراستىراتىن جۇيە.
ولجاس قۇسپەكوۆ، ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى:
- ەكسكليۋزيۆ اقپارات ايتايىن. باستاپقىدا مولشەرلەمە %45 دەپ بەكىتىلدى. قازىر اۆتونەسيەنىڭ ءوزى %45. ءبىز ونى %36- كە دەيىن تومەندەتتىك. كەيىن اۆتوسالوندارمەن، ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرمەن، ليزينگتىك كومپانيالارمەن كەڭەسىپ، شەكتى مولشەرلەمەنى %15- كە ءتۇسىرۋدى قاراستىرىپ وتىرمىز.
نارىق بۇل باعىتقا كوشۋگە دايىن. مەملەكەتتىك ورگاندار تاراپىنان دا ۇسىنىستار بولدى. ليزينگتىڭ اۆتوكرەديتتەن ناقتى ايىرماشىلىعى سول، كولىكتى نەسيەسىز ءارى ۇزاق مەرزىمگە جالعا الاسىز. العاشقى جارنانى تولەۋدىڭ قاجەتى جوق. اۆتوكولىكتى تاڭداعان سوڭ ليزينگ كومپانياسى ونى ساتىپ الىپ، اي سايىنعى تولەمدى بەكىتەدى. ءسويتىپ، سىزگە كولىكتى پايدالانۋعا بەرەدى. اقشاسى تولىق تولەنبەيىنشە تەمىر تۇلپار اۆتوليزينگ كومپانياسىنىڭ مەنشىگىندە بولادى.
حالىق مۇنداي جاڭاشىلدىقتى جاقسى قابىلداپ وتىر. ليزينگ جۇمىس ىستەپ تۇرعان اۆتونەسيە باعدارلاماسىنا قوسىمشا مۇمكىندىك رەتىندە جۇرەدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جۇيە كولىك الۋدى قولجەتىمدى ەتىپ، ىشكى اۆتونارىقتى، اسىرەسە ەلىمىزدە شىعارىلاتىن كولىكتەردىڭ ءوندىرىسىن قولداۋ ماقساتىندا ازىرلەنىپ وتىر.
24.kz