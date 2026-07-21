اۆتوكولىك ءوندىرىسى سالاسىندا 10 مىڭنان استام ادام جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - بۇل سەكتوردا كادرلىق رەزەرۆ قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر. بۇل جونىندە ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ مالىمدەدى.
- سالانىڭ ودان ءارى دامۋى ينجەنەرلىك الەۋەتى مەن بىلىكتى كادرلارعا تىكەلەي بايلانىستى. وسى ماقساتتا كاسىپورىندار ينجەنەرلىك قۇزىرەتتەردى دامىتۋعا، كادرلىق رەزەرۆ قالىپتاستىرۋعا جانە جاڭا بۋىن ماماندارىن دايارلاۋعا جۇيەلى تۇردە ينۆەستيتسيا سالىپ جاتىر. بۇل جۇمىس جوعارى وقۋ ورىندارى جانە كوللەدجدەرمەن بىرلەسىپ، دۋالدى وقىتۋ باعدارلاماسى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ سوزىنشە، سالا قىزمەتكەرلەرىنە الەۋمەتتىك قولداۋ تەتىكتەرى دە قاراستىرىلعان.
- وڭىرلەرگە مامانداردى تارتۋ ءۇشىن ەڭبەك جاعدايى مەن الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتۋ اياسىندا، كورپوراتيۆتىك كامپۋستار مەن جاتاقحانالار سالىنىپ، جۇمىسشى ماماندىقتارىنا «ناۋرىز جۇمىسكەر» تۇرعىن ءۇي باعدارلاماسى ىسكە قوسىلدى. سونداي- اق، كاسىپورىندار قىزمەتكەرلەرگە ارنالعان مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ، تاماقتاندىرۋ، كولىكپەن قامتاماسىز ەتۋ جانە باسقا دا الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارىن كەڭەيتۋدە، — دەدى ول.
سونىمەن بىرگە ەرسايىن ناعاسپايەۆ قازىر سالادا 10 مىڭنان استام ادام جۇمىس ىستەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ اۆتوكولىك ءوندىرىسى سالاسىنىڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن مالىمدەدى.
— سوڭعى 5 جىلدا سالاعا 457 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق ينۆەستيتسيا تارتىلدى. وتكەن جىلى 171 مىڭنان استام اۆتوكولىك شىعارىلىپ، ءوندىرىس كولەمى %18- عا ارتتى. بۇل وڭ ديناميكا بيىل دا ساقتالۋدا. وسى جىلدىڭ 6 ايىندا 94400 كولىك شىعارىلدى، بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %35- عا جوعارى. بيىلعى جوسپار - ءوندىرىس كولەمىن %11- عا ارتتىرىپ، 190 مىڭ كولىك شىعارۋ. جالپى بيىل اۆتوموبيل شىعارۋ سالاسى %131,1- عا ءوستى، — دەدى ول.
ەرسايىن ناعاسپايەۆتىڭ مالىمدەۋىنشە، وتاندىق اۆتوموبيل ونەركاسىبىن ودان ءارى دامىتۋ جانە ونىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا مينيسترلىك نەگىزگى باعىتتاردى ايقىندادى. ولار:
• لوكاليزاتسيا دەڭگەيىن ودان ءارى ارتتىرۋ. ءول ۇشىن نەگىزگى باسىمدىق — جاڭا اۆتوكومپونەنتتەر ءوندىرىسىن يگەرۋگە جانە وتاندىق كاسىپورىنداردى الەمنىڭ جەتەكشى اۆتوكولىك كومپانيالارىنىڭ ءوندىرىس تىزبەكتەرىنە ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
• حالىق ءۇشىن اۆتوكولىكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋ. وسى ماقساتتا اۆتونەسيەلەۋ مەن ليزينگ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ، ونىڭ ىشىندە بورىشتىق جۇكتەمە كوەففيتسيەنتىن الىپ تاستاۋ جانە جەكە تۇلعالارعا ارنالعان اۆتوليزينگتى دامىتۋ كوزدەلگەن.
• ەلەكتر جانە گيبريدتى كولىك قۇرالدارى ءوندىرىسىن دامىتۋ، سونداي-اق ولاردى پايدالانۋعا قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى قالىپتاستىرۋ. بۇل زاريادتاۋ ستانسيالار جەلىسىن كەڭەيتۋدى، پيلوتسىز كولىك تەحنولوگيالارىن قولدانۋ ءۇشىن قاجەتتى جاعدايلار جاساۋدى قامتيدى.
• اۆتوكولىكتەردى يمپورتتاۋ كەزىندە زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتۋ. بۇل وتاندىق وندىرۋشىلەر مەن يمپورتتاۋشىلار ءۇشىن تەڭ ءارى اشىق باسەكەلەستىك جاعدايلارىن قالىپتاستىرۋعا، سونداي-اق زاڭسىز سحەمالاردى بولدىرماۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
• مەنشىكتى زەرتحانالىق بازانى قۇرۋ. بۇل اۆتوكولىك پەن اۆتوكومپونەنتتەردىڭ تەحنيكالىق تالاپتارعا سايكەستىگىن ەل ىشىندە راستاۋعا، جاڭا ونىمدەردى نارىققا جەدەل شىعارۋعا جانە وتاندىق ءوندىرىستىڭ دامۋىنا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە ەلەكترلى جۇك كولىكتەرى شىعارىلاتىنىن جازعانبىز.