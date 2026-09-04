اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك: جاڭا تالاپتار تەك شىن مۇقتاجدارعا باعىتتالادى
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ قازاقستاندا الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى تولىعىمەن جاڭا جۇيەگە كوشىپ، كومەك تەك شىنايى مۇقتاج ازاماتتارعا اتاۋلى تۇردە كورسەتىلەدى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جاڭا ءتاسىلدىڭ باستى ماقساتى - مەملەكەتتىك رەسۋرستاردى قيىن ومىرلىك جاعدايعا تاپ بولعان جانە شىنىمەن قولداۋعا مۇقتاج وتباسىلارعا باعىتتاۋ ەكەنىن ايتادى. وسىعان بايلانىستى، الداعى ۋاقىتتا الەۋمەتتىك تولەمدەردى تاعايىنداۋ كەزىندە وتباسىنىڭ ءال-اۋقات دەڭگەيى ءجىتى تەكسەرىلەتىن بولادى. اتاپ ايتقاندا، ءال-اۋقات كورسەتكىشتەرى بويىنشا «ا» جانە «ب» ساناتىنا جاتقىزىلعان وتباسىلارعا مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك تولەمدەر بەرىلمەيدى.
سونىمەن قاتار، ماتەريالدىق جاعدايدى شىنايى باعالاۋ ءۇشىن وتباسىنىڭ بارلىق كامەلەتكە تولعان مۇشەلەرىنىڭ تابىسى ەسەپكە الىنادى. ال تابىسى جوعارى ازاماتتار مەملەكەتتىك رەسۋرستاردى شىنىمەن مۇقتاج جاندارعا جەتكىزۋ ءۇشىن الەۋمەتتىك قولداۋدان ءوز ەركىمەن باس تارتا الادى.
اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك كىمدەرگە بەرىلەدى؟
جالپى ەرەجە بويىنشا، ا ءا ك وتباسىنىڭ جان باسىنا شاققانداعى ورتاشا ايلىق تابىسى وڭىرلىك كەدەيلىك شەگىنەن تومەن بولعان جاعدايدا تاعايىندالادى. كومەك ەكى ءتۇرلى فورماتتا جۇزەگە اسادى: شارتسىز كومەك - ەڭبەككە قابىلەتسىز ازاماتتارعا (زەينەتكەرلەرگە، 1- Ⅱ توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا جانە ەڭبەككە قابىلەتتى مۇشەسى جوق وتباسىلارعا) بەرىلەدى.
شارتتى كومەك - ەڭبەككە قابىلەتتى وتباسى مۇشەلەرى جۇمىسپەن قامتۋ شارالارىنا قاتىسىپ، مانساپ ورتالىعىمەن جاسالعان الەۋمەتتىك كەلىسىمشارتتى ورىنداعان جاعدايدا تاعايىندالادى. كومەك مولشەرى وڭىرلىك كەدەيلىك شەگى مەن وتباسىنىڭ جان باسىنا شاققانداعى تابىسىنىڭ ايىرماسى رەتىندە ەسەپتەلەدى.
بۇدان بولەك، ا ءا ك الاتىن وتباسىلارداعى 1 جاستان 6 جاسقا دەيىنگى ءار بالاعا قوسىمشا 1,5 ا ە ك مولشەرىندە كەپىلدىك بەرىلگەن تولەم قاراستىرىلعان. ەگەر تابىس كولەمى بەلگىلەنگەن شەكتەن جوعارى بولسا، وتباسىنىڭ ماتەريالدىق جاعدايىن تەكسەرۋگە قارسى شىقسا نەمەسە ەڭبەككە قابىلەتتى مۇشەسى جۇمىسپەن قامتۋ شارالارىنان باس تارتسا، ا ءا ك تاعايىندالمايدى.
قالاي ءوتىنىش بەرۋگە بولادى؟
ا ءا ك الۋ ءۇشىن تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا مانساپ ورتالىعىنا، اۋىلدىق وكرۋگ اكىمىنە جۇگىنۋگە نەمەسە eGov.kz پورتالى ارقىلى ەلەكتروندى تۇردە ءوتىنىش جولداۋعا بولادى. ول ءۇشىن تەك جەكە باستى كۋالاندىراتىن قۇجات قاجەت، ال قالعان مالىمەتتەر مەملەكەتتىك جۇيەلەر ارقىلى اۆتوماتتى تۇردە تەكسەرىلەدى.
24.kz