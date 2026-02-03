اتا زاڭ جوباسىندا قازاق ءتىلى مەملەكەتتىك ءتىل رەتىندە ايقىن كورىنىس تاپقان - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت جانىنداعى قازاقستاننىڭ ستراتەگيالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى جاندوس شايماردانوۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا اتا زاڭداعى مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسى تۋرالى پىكىرتالاستارعا پىكىر ءبىلدىردى.
- سونداي-اق، ءبىرقاتار ازامات مەملەكەتتىك ءتىل مارتەبەسىنە قاتىستى ماسەلەگە نازار اۋداردى. ءبىراق بۇل جەردە جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىندا قازاق ءتىلى مەملەكەتتىك ءتىل رەتىندە ايقىن كورىنىس تاپقانىن دا ايتا كەتۋ كەرەك، - دەدى جاندوس شايماردانوۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، وتكەن اپتا اياعىندا جاريالانعان جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسى تۋرالى نورما 9-باپتا ورنالاسقان. ول جەردە مەملەكەتتىك ءتىل - قازاق ءتىلى ەكەنى، ال مەملەكەتتىك مەكەمەلەر مەن ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ۇيىمدارىندا ورىس ءتىلى مەملەكەتتىك تىلمەن قاتار قولدانىلاتىنى ايتىلعان.
بۇدان بۇرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ جوباسىنا قاتىستى فاكتىلەردى ادەيى بۇرمالاۋ جانە جالعان مالىمەتتەر تاراتۋ جاعدايلارى تىركەلىپ جاتقانىن جازعان ەدىك. ءى ءى م جالعان اقپارات تاراتقاندار جاۋاپقا تارتىلعانىن ءمالىم ەتتى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي